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被邱太三嗆講「幹話」 扁：頂多是「瘋狗說瘋話」

2018-04-16 18:42聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

前總統陳水扁頻發表「新勇哥物語」評論時事，法務部長邱太三今嗆「新勇哥物語」發文是在「講幹話」，他連理都不想理。陳水扁今又發「新勇哥物語」回酸：「『新勇哥物語』頂多是瘋狗說瘋話，正常人再怎麼聽也不可能聽成是『幹話』！」

「新勇哥物語77」全文如下：

勇弟：勇哥，你同意法務部長邱太三今天在立法院答覆國民黨籍委員重質詢時說，「新勇哥物語」講的是「幹話」嗎？

勇哥：「新勇哥物語」頂多是瘋狗說瘋話，正常人再怎麼聽也不可能聽成是「幹話」！

勇弟：今天不講狗話，改講人話。昨天美國友台學者譚慎格在自由星期專論發表《台灣：主權獨立的國家，與中國互不隸屬》一文。特別比較三位前總統的兩岸關係定位，李總統是「特殊的國與國關係」、阿扁總統是「台灣中國、一邊一國」、馬總統則是「只有一個中國，就是中華民國」。而賴清德院長去年9月在立法院備詢時首度提到，「我們已是主權獨立的國家，國號叫做中華民國，與中國互不隸屬」最深獲他的心。我勇弟也是主張台獨的政治工作者，但我搞不清楚哪裡不同？

勇哥：賴院長的說法不出民進黨1999年《台灣前途決議文》的範籌。該決議文主張台灣是主權獨立的國家。台灣並不屬於中華人民共和國。與中華人民共和國互不隸屬。

勇弟：李總統的「特殊國與國關係」，是所謂的「兩國論」嗎？

勇哥：1999.7.30海基會董事長辜振甫說，「特殊的國與國關係」就是兩岸在1992年所達成的一個中國，各自表述」共識。

2000.2.25行政院陸委會主委蘇起在記者中表示，「特殊的國與國關係」是「一個中國，各自表述」的一部分，現在兩岸還沒有統一，現階段是中華人民共和國在一邊、中華民國在一邊。

2000.2.29李總統在國民黨革命實踐研究院指出，我所指的一個中國是中華民國，他說的一個中國是中華人民共和國，這就是「一個中國，各自表述」。

勇弟：這樣聽來，馬英九總統所說的「九二共識」就是「一中各表」，應該是走李總統的路線囉？

勇哥：兩者也有不同，李總統的中華民國只限於台澎金馬，馬總統的中華民國則包括中國大陸與外蒙古。

勇弟：蔡總統說台灣是主權獨立國家，國號叫中華民國。又作何解釋？

勇哥：1999年《台灣前途決議文》只說台灣「事實上」成為民主獨立國家。也說中國片面主張的「一個中國原則」根本不適用於台灣。更一步說台灣應揚棄「一個中國」的主張。所謂民進黨接受中華民國也非事實，該決議文的用語是「固然依目前憲法稱為中華民國」，這是對中華民國的間接否定。

勇弟：自承是主張台獨的政治工作者賴院長，是否也應起而行，將台獨主張付諸行動，從事實台獨走向法理台獨？

勇哥：對不起，我誤會邱部長了，邱部長所謂「幹」話，原來是幹活的幹！？

法務部長邱太三嗆扁的「新勇哥物語」是在「講幹話」，陳水扁今再發「新勇哥物語」回酸...
法務部長邱太三嗆扁的「新勇哥物語」是在「講幹話」，陳水扁今再發「新勇哥物語」回酸：「新勇哥物語」頂多是「瘋狗說瘋話」。圖／本報資料照片
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台獨幹話

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