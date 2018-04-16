首度非洲行 蔡總統17日出訪史瓦濟蘭

2018-04-16 18:40 中央社 台北16日電



總統蔡英文17日上午將出訪史瓦濟蘭，這是蔡總統首度訪問非洲，專機直飛史國，不過境其他國家；兩國元首將雙邊會談、簽署聯合公報，蔡總統並將出席史國雙慶儀式與史王生日宴。

蔡總統將於4月17日到21日訪問史瓦濟蘭，全程5天，在史瓦濟蘭停留4天3夜；出訪專案名為「同心永固」，取「兩國同心、邦誼永固」之意。

史瓦濟蘭於西元1968年9月6日獨立建國，當天就與中華民國建交；今年是史瓦濟蘭獨立50週年、中華民國和史瓦濟蘭建交50週年與史瓦濟蘭國王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）50歲生日。

台史兩國關係密切，高層互訪頻繁，前總統李登輝、陳水扁、馬英九、前副總統蕭萬長都曾出訪史瓦濟蘭；恩史瓦帝三世更曾16度訪台。

蔡總統將於17日上午8時搭乘華航專機啟程，直飛史瓦濟蘭，預計當地時間17日下午3時30分抵達。傍晚隨即舉行兩國元首雙邊會談、接受贈勳、簽署聯合公報；蔡總統晚間將出席恩史瓦帝三世的國宴。

蔡總統於當地時間18日上午將參觀史京政府醫院與史瓦濟蘭技術學院；中午與非洲南部地區台商座談餐敘；下午參訪台商南緯公司，接著赴史國已故國王索布札二世陵寢獻花致意，並拜會王母恩彤碧（NtombiTfwala）；晚間與非洲南部地區僑胞晚宴。

蔡總統在當地時間19日將出席史瓦濟蘭雙慶儀式，下午參觀駐史瓦濟蘭技術團；晚間蔡總統將出席恩史瓦帝三世的生日宴，史王邀請蔡總統同切生日蛋糕，並欣賞煙火表演。

蔡總統在史瓦濟蘭的最後一天、當地時間20日上午將與隨團記者茶敘，中午與恩史瓦帝三世便餐，並由恩史瓦帝三世陪同觀賞野生動物，傍晚即啟程返回台灣；蔡總統一行預定在台灣時間21日中午返抵國門。

總統府這次準備了具有台灣元素的禮品，要贈送給國王恩史瓦帝三世及王母恩彤碧。準備給史國國王的贈禮包括牛隻5頭，以及來自卑南族大巴六九部落的盾牌、傳告鈴與部落傳唱歌謠專輯；致贈給王母的禮品是牛隻3頭，以及「國王的母親與台灣阿嬤」蝴蝶蘭漆畫。

總統府指出，史瓦濟蘭以農牧立國，80%的史瓦濟蘭人從事農牧活動。牛在史瓦濟蘭象徵財富，可用來換地、求婚，贈牛是史國重要傳統文化；這項入境隨俗的禮物，代表對史國傳統文化的尊重與高度重視。