內幕／時代力量黨工涉毒 到底是誰在說謊？

2018-04-16 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



綠黨議員王浩宇踢爆時代力量台北市黨部黨工疑似持毒事件，雖然時代力量指稱該黨工未驗出毒品反應，並切割「與時代力量無關」。事發10多天，台北市黨部主委林昶佐卻未在第一時間向黨內完整說明事情原委，導致時代力量昨天面對媒體詢問時慢半拍，讓黨內對於林試圖隱瞞的態度很不滿。

4月5日桃園市議員王浩宇在臉書透露「某黨台北黨部的黨工，3月27日被查獲持有迷幻毒品『毒郵票』，當天立刻就被切割，要求刪掉照片退群組、全黨封口。」當時事發已超過1周，據了解，時代力量黨部收到訊息，詢問林昶佐該如何處理，林表示接到媒體電話就回應「不清楚」。

昨天上午事情爆發，林昶佐才向黨部表示，有一個團體叫「島語剛剛好」，前一陣子被查獲辦公室內有毒品。警察問房東，房東說辦公室是林姓黨工承租，警察找到林，驗尿沒有毒品反應，林辯稱他也不知道毒品是誰放的，平時都是「島語剛剛好」這群玩直播、辦活動的人在用這個辦公室。

但警方晚上就表示，包裹是在海關時遭緝毒犬發現，3月27日是依照收件人地址前往台北市逮人，並指林姓黨工疑似透過網路向國外訂購100張二級毒品毒郵票、20多公克毒蘑菇。據指出，當天只有移送林姓黨工1人，依毒品危害防制條例及懲治走私條例移送法辦，並沒有移送其他人。

不過，林昶佐僅解釋林姓黨工驗毒沒問題，並強調那是「公共場所」，並沒有進一步向黨說明警方指出林姓黨工可能購買的行為，據了解，黨部部分幹部為此感到很不滿，認為林試圖淡化整件事，掩蓋事實；且昨天媒體要求林昶佐以台北市黨部主委身分出來說明，或是請秘書長和主席說明，但林第一時間就對黨部說「不用讓媒體滿意」，把回應推給市黨部其他人，讓部分人認為林態度高傲，處理方式不夠公開透明。

曾經參加過林姓黨工直播節目的社運人士王奕凱受訪表示，他在社運場合碰過林兩、三次，無論是同婚、反核運動遊行都會碰到，兩人雖認識但不能算熟，而與林認識期間並沒有聽過他有碰過藥物毒品的事情。