蘇嘉全：台灣與馬紹爾關係密切 友誼永續

2018-04-16 17:55 中央社 台北16日電



立法院長蘇嘉全。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院長蘇嘉全今天表示，20年來馬紹爾都是台灣最好的朋友，在國際社會幫台灣講話，兩國彼此關係都非常密切，這份友誼在彼此共同努力下，會永續繼續下去。

蘇嘉全中午在民主進步黨立委谷辣斯‧尤達卡、尤美女、張廖萬堅、陳曼麗等人陪同下，接見馬紹爾群島共和國執政黨KEA黨主席賈克利克（Alvin T. Jacklick）、教育體育暨訓練部部長海涅（Wilbur Heine）、參議員艾佛瑞德（Alfred Alfred Jr.）、環礁市市長介恬（Joel Jitiam）等一行人。

蘇嘉全辦公室發布新聞稿，蘇嘉全會中表示，從歷史淵源來看，包括台灣、菲律賓與太平洋島國，都是屬於南島語系國家，而依相關跡證顯示，台灣是南島語系民族的發源地之一，台灣與南島語系的各國關係更是密切。

他說，20年來馬紹爾都是台灣最好的朋友，在國際社會幫台灣講話，兩國不管是政府對政府、國會對國會，彼此關係都非常密切，這份友誼在彼此共同努力下，會永續繼續下去。

蘇嘉全指出，這次訪賓一方面關心台灣原住民的相關教育問題，另一方面也關心農業的發展，而他的故鄉屏東更是值得訪賓去認識了解的地方。他也特別感謝馬國國會致函慰問花蓮地震，台灣已感受到這份溫暖的友誼。

艾佛瑞德表示，這次前往蘇嘉全的故鄉屏東訪問，收獲相當多，同時感謝台灣對馬國的各項發展協助，他重申兩國邦誼穩固，交流順暢，而馬紹爾也會持續在國際上發聲支持台灣，以感謝台灣對馬紹爾的諸多協助。

海涅與介恬都表示，屏東是非常好的學習典範，非常感謝屏東縣政府的熱烈歡迎與招待。

海涅表示，感謝台灣在教育上的協助，未來希望加強青年訓練課程包括資訊與運動領域，期待兩國在教育與運動方面交流能夠更密切。