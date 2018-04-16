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柯建銘不再參選區域立委 完成新竹市議員布局

2018-04-16 16:10聯合報 記者林家琛╱即時報導

民進黨新竹市黨部為了完成世代交替、老幹新枝並茂的戰略布局，立法院民進黨黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅等人連日勸退東區現任市議員鄭宏輝、北區吳秋穀與西區鄭正宗三名老將放棄連任機會。柯建銘並在昨天的臉書發文，指不再參選下屆立委，將交棒市議員鄭宏輝。

據指出，鄭正宗放棄連任的主因是健康考量，吳秋穀則要被國營單位「借將」。

新竹市議員選舉民進黨布局底定，新竹市黨部今天召開執委會，通過市議員提名及徵召案，12名參選人中，6名現任議員爭取連任，另有6名新人參選。

市黨部發布的新人登記及徵召參選名單為第一選區(東區)：劉聲正(現任)、鄭貴元(現任)、鄭美娟(女、新人)、曾資程(現任)、曾文濤(新人)。第二選區(南區)：施乃如(女、現任)。第三選區(西區)：陳建名(新人)。第四選區(北區)：李妍慧(女、現任)、賴稟豐(新人)、劉康彥(新人)。第五選區(香山區)：林盈徹(現任)、陳雪慧(女、新人)。

市黨部證實6位新人中，社會處長陳雪慧已請辭社會處長。另五位新人為立委柯建銘特助鄭美娟、林智堅市長前辦公室主任賴稟豐及劉康彥，市長室秘書曾文濤及陳建名。市黨部說：「12名參選人之中，新人參選達二分之一；女性候選人達三分之一；客家候選人達四分之一，呈現民進黨老幹新枝並茂與年底大選搶攻議會席次企圖心。」

民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）不再參選下屆區域立委，將交棒給市議員鄭宏輝。照片...
民進黨立法院黨團總召柯建銘（右）不再參選下屆區域立委，將交棒給市議員鄭宏輝。照片／鄭宏輝提供
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民進黨柯建銘林智堅

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