柯建銘不再參選區域立委 完成新竹市議員布局

2018-04-16 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林家琛 ╱即時報導



民進黨新竹市黨部為了完成世代交替、老幹新枝並茂的戰略布局，立法院民進黨黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅等人連日勸退東區現任市議員鄭宏輝、北區吳秋穀與西區鄭正宗三名老將放棄連任機會。柯建銘並在昨天的臉書發文，指不再參選下屆立委，將交棒市議員鄭宏輝。

據指出，鄭正宗放棄連任的主因是健康考量，吳秋穀則要被國營單位「借將」。

新竹市議員選舉民進黨布局底定，新竹市黨部今天召開執委會，通過市議員提名及徵召案，12名參選人中，6名現任議員爭取連任，另有6名新人參選。

市黨部發布的新人登記及徵召參選名單為第一選區(東區)：劉聲正(現任)、鄭貴元(現任)、鄭美娟(女、新人)、曾資程(現任)、曾文濤(新人)。第二選區(南區)：施乃如(女、現任)。第三選區(西區)：陳建名(新人)。第四選區(北區)：李妍慧(女、現任)、賴稟豐(新人)、劉康彥(新人)。第五選區(香山區)：林盈徹(現任)、陳雪慧(女、新人)。