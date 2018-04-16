總統：美公告潛艦行銷核准證 有助台海和平

2018-04-16 17:26 中央社 台北16日電



美國國務院日前公告台灣潛艦國造的行銷核准證（Marketing License），總統蔡英文今天表示，這不僅有助於台灣的自主防衛，對於維持台海和平與繁榮現狀，也有很大的幫助。

蔡總統今天上午接見華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute, AEI）民主及安全訪問團，由總統府會後發布新聞稿說明會面內容。

蔡總統致詞時表示，很多AEI的學者專家都是台灣長期的好朋友，她在2011年曾拜訪AEI，也很高興看到AEI資深研究員波頓（John Bolton）能夠出任白宮的國家安全顧問。

總統認為，不論是當時還是現在，美國是台灣重要且可靠的夥伴，基於雙方有共同的民主價值，在政治、安全、經濟及文化上也有密切的合作關係，台美雙方都應該致力於持續深化彼此的戰略夥伴關係。

總統指出，過去一年多來，台美關係有很多正面的發展，包括美國總統川普（Donald Trump）宣布對台的軍售案，或是在首份「國家安全戰略」中，再次重申台灣關係法的安全承諾，「都讓我們有深刻的感受」。

總統說，前幾天美國國務院公告台灣潛艦國造的行銷核准證，不僅有助於台灣的自主防衛，對於維持台海和平與繁榮的現狀，也有很大的幫助。

總統也提到，台美之間的合作不僅是國防上，在經貿上也有很多互動，無論是「選擇美國投資高峰論壇」或者「農產品貿易友好訪問團」都持續在推動中。

總統再次強調，台美雙方有一致的戰略利益，台美關係的穩健發展則是保持印太區域自由、開放不可或缺的基礎，台灣有充分的信心，來維持這個區域的和平穩定。

對於上個月正式生效的台灣旅行法，總統相信，台美關係將會持續升溫，台灣將繼續與美國政府保持密切溝通，透過互惠互助，達成合作雙贏。她也希望長期關心台灣的AEI資深副所長蒲蕾可（Danielle Pletka）以及訪賓們能提供台灣更多的建議和協助。