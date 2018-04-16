政府調2年7萬次網路個資 綠委籲建立監督機制

2018-04-16 15:05 中央社 台北16日電



台灣人權促進會專案經理何明諠今天表示，政府在2015至16年間共向網路業者提出近7萬次網路個資調閱請求，本土業者近乎100%配合。民進黨立委尤美女說，應建相關統計檢視調取狀況並報告，保障資訊人權。

尤美女與台灣人權促進會今天在立法院共同舉辦「2018台灣網路透明報告成果發表」記者會，說明台灣目前網路監控及內容審查狀況，呼籲政府在人民生活大量仰賴數位科技下，應儘速建立完善的資訊揭露及監督機制，避免人民隱私權與言論自由陷入黑箱風險。

何明諠表示，政府在2015至2016年間，共向網路業者提出6萬5884次網路個人資料調閱請求，檢調機關提出的請求佔總數95%以上，主要理由是為偵辦刑事犯罪，而本土業者配合比例近乎100%，跨境業者為65%。

何明諠表示，儘管目前政府應未對網路內容進行大量限制的狀況，但如「iWIN網路內容防護機構」每年都接收大量申訴，卻未明確交代自身權限及案件分類判斷標準，屢引發干預言論自由爭議；教育部開發的過濾軟體「守護天使」，會屏蔽「同志諮詢熱線」、「廢除死刑推動聯盟」的網站，讓人懷疑該機制是否封鎖特定言論。

尤美女表示，在歐盟通用資料保護規則（GDPR)上路後，建立一個獨立的「隱私專責機關」，可以針對立法、執法提出建議，但目前台灣沒有相關機關，所以在這樣情況下，各部會應要儘速建立相關統計去檢視機關資料調取、保存的狀況，並適度製作報告與分析，以保障民眾的資訊人權。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎表示，當最近檢警單位對外宣示已引進更具侵入性的網路監控技術的同時，也呼籲政府必須採用合法、合乎比例原則的執法方式，不可恣意踩踏侵害隱私的紅線，更應主動公布與人民網路言論自由及隱私權相關的統計資料，讓網路監控更加透明受全民監督。

與會的刑事警察局科技犯罪防制中心主任林豐裕表示，主要是基於保護國家安全、維護社會秩序的考量提出調閱請求，也有內外稽核的機制，一定是依法行政，絕對不是為了要侵犯隱私，警察機關也對此抱持正面的態度，不可否認這也是新的議題，未來會更加努力配合。

他說，台灣的政府機關對於人權也是十分注重，在授權監控的部分，德國、英國及荷蘭警方，都有被授權可以用木馬程式進行監控，而台灣則沒有。