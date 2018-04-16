陳威成宣布退選 雲林虎尾鎮長選舉兩丁對決

2018-04-16 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ╱即時報導



原本決心參選到底的陳威成（右）顧及大局宣布退出虎尾鎮長選舉，把機會讓給同屬藍營的丁學忠（左）。記者蔡維斌／翻攝 分享 facebook

被視為雲林縣票倉的虎尾鎮，原本堅持參選且已領表的雲林農田水利會機要秘書陳威成，今天上午透過臉書和Line群組宣布退出鎮長選舉，並表態支持以無黨籍參選的鎮代會主席丁學忠，使虎尾鎮長選局單純化，形成藍綠對決局面。

雲林水利會機要祕書陳威成今天上午宣布退出虎尾鎮長選舉，並呼籲支持者以黨的團結及大局為重，全力支持立委張麗善選縣長及虎尾鎮代表會主席丁學忠選虎尾鎮長。

陳威成是前監委陳錫章兒子，也是雲林水利會長林文瑞表弟，3年多前曾參選虎尾鎮長，但未能如願，下屆有意力圖東山再起，並表明「打死不退」堅決參選的決心，也完成國民黨領表，但在登記截止卻未他登記，曾引起外界猜測。

由於同屬藍營的對手丁學忠，也堅決參選，使藍營有分裂之勢，果然陳威成在登記前踩煞車，並在今天上午透過臉書對外聲稱將退出虎尾鎮長選舉，引起外界撼。

陳威成說，他完全站在黨的立場思考問題，因虎尾是雲林重要票倉，關係到縣長選局，他若參選，因丁學忠也屬藍營，會讓代表藍營參選縣長的張麗善陷於整合的困境，挺誰都不是，形成兩難，基於團結，他幾經長考，才決定以大局為重退出選舉，「我不想讓她難做人」。

丁學忠感謝陳威成的成全，強調一定會全力以赴爭取勝選。張麗善也感謝陳威成能以大局為重，她說，虎尾是她選縣長的重要基本盤，團結很重要，陳和丁都是自己人，相信希望她當選的心都是一樣的，陳能在關鍵時刻顧全大局，令人讚佩。