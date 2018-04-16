柯P最新財產申報出爐 存款小增近200萬元
監察院今公佈最新一期的公務人員財產申報，台北市長柯文哲和妻子陳佩琪的存款總計1589萬餘元，和去年申報相比，增加近200萬元；有價證券部分，總計19筆基金，價值356萬1383元。
監察院最新的《廉政專刊》今出爐，柯文哲和陳珮琪總計申報8筆土地、2筆建物，其中6筆是台北大安區住家的土地，另有一塊新竹的農舍與農地，以及一筆澎湖縣馬公市的土地，該土地是105年時陳佩琪繼承父親財產，陳占5分之1權利。
存款部分，兩人總計1589萬3361元， 較上次的1391萬3015元，增加近200萬元；另有19筆基金，價值356萬1383元，其中有4筆登記在柯文哲名下，且有兩筆「霸菱香港中國」、「日盛中國內需動力」是「中國概念基金」。
值得注意的是，柯文哲在備註欄備註，當選後為了避嫌，家人均未再做新的投資，僅有贖回，目前帳面基金均是過去所投資的。
此外，柯文哲還提到，103年拿到選舉補助款2561萬9490元，但因夫妻倆均未有基金會或在基金會任職，所以選舉補助款暫時放在私人存摺，首次監察院申報時(104年3月29日)前已經捐出1036萬元，第二次申報後，再捐出511萬元，106年4月被監察院罰款61萬9488元，另外補助款用於選前支出約600萬元，選後因選舉不足再支出387萬元，選舉不助款目前已用罄。
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