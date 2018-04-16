柯P最新財產申報出爐 存款小增近200萬元

2018-04-16 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



監察院今公佈最新一期的公務人員財產申報，台北市長柯文哲和妻子陳佩琪的存款總計1589萬餘元，和去年申報相比，增加近200萬元；有價證券部分，總計19筆基金，價值356萬1383元。

監察院最新的《廉政專刊》今出爐，柯文哲和陳珮琪總計申報8筆土地、2筆建物，其中6筆是台北大安區住家的土地，另有一塊新竹的農舍與農地，以及一筆澎湖縣馬公市的土地，該土地是105年時陳佩琪繼承父親財產，陳占5分之1權利。

存款部分，兩人總計1589萬3361元， 較上次的1391萬3015元，增加近200萬元；另有19筆基金，價值356萬1383元，其中有4筆登記在柯文哲名下，且有兩筆「霸菱香港中國」、「日盛中國內需動力」是「中國概念基金」。

值得注意的是，柯文哲在備註欄備註，當選後為了避嫌，家人均未再做新的投資，僅有贖回，目前帳面基金均是過去所投資的。