監察院最新財產申報 鄭麗君財產逾13億

2018-04-16 13:15 中央社 台北16日電



文化部長鄭麗君。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影 分享 facebook

監察院最新一期廉政專刊，公布部分內閣財產申報資料。文化部長鄭麗君申報存款新台幣2億餘元，不含土地建物，財產合計超過13億元。金管會主委顧立雄申報珠寶字畫576萬元。

鄭麗君與丈夫沈學榮共同申報土地2筆、建物4筆，都位於台北市大安區，存款2億8715萬2304元，債權6億7277萬餘元，包括朋友創業借款、朋友公司周轉等。沈學榮事業投資部分有3億1975萬元。另有2筆土地、3筆建物和2筆股票一億多元交付信託。

與上期申報資料相比，鄭麗君存款增加一億元左右，債權增加5億多元。

駐日代表謝長廷申報10筆土地、4筆建物，一輛TOYOTA YARIS汽車，外幣348萬5845元，存款有3723萬7226元。謝長廷並申報著作權6冊價額80萬元，水晶、螢火石和鰲魚雕刻15件70萬元。另有股票676萬餘元交付信託。

金管會主委顧立雄與妻子王美花申報土地2筆、建物8筆，存款2175萬3704元，有價證券377萬9006元，顧立雄在珠寶字畫欄位申報總價額為576萬元，包括顧立雄收藏沈東榮、鄭自才、楊興生等人畫作、兩隻錶總價148萬元、一張桃園球場高爾夫球證67萬；王美花申報一張高爾夫球證、兩隻手錶89萬元和一只手鐲20萬元。

顧立雄還申報保單10筆、債權123萬元、債務一億1160萬餘元，主要是購置不動產。另有3筆土地、2筆建物交付信託。

考試委員趙麗雲申報土地兩筆、建物4筆，存款1734萬餘元，基金受益憑證4971萬餘元，首飾珠寶100萬元、紀念幣及藝品60萬元、還申報多部著作權。

過去趙麗雲曾被指在深坑山區興建農舍，卻供基金會做為道場使用。這筆土地也在申報財產內，趙麗雲在備註指出，新北市深坑區阿柔坑段鋼架造農舍一棟連同土地，已於民國98年簽立捐贈同意書，將產權捐贈過戶給「財團法人佛陀教育基金會」，已確認辦理移轉登記。