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檢察官輪調 邱太三：沒有萬年二審問題

2018-04-16 13:00中央社 台北16日電

法務部長邱太三今天到立法院進行檢察官輪調專題報告；立委質疑相關法制作業造成「萬年二審」情況，引起外界批評，邱太三表示，沒有「萬年二審」問題，會研究相關配套措施。

立法院司法及法制委員會今天邀請邱太三進行「如何增進司法程序的效率及一、二審檢察官輪調制度」專題報告並接受立委質詢。

邱太三說，從去年10月底起，法務部在全國辦理五場關於一二審檢察官輪調的座談會；新頒布的「高等法院以下各級法院及其分院檢察署檢察官輪調實施要點」共計有八點，已於3日函頒各檢察機關，將適用於今年度的人事作業。

要點規定概略為，從民國107年起，申請輪調二審的檢察官，應填具屆滿後調任一審的同意書，任職3年後，應立即調任一審檢察官，但可繼續申請輪調二審；現任二審檢察官則採自願制，法務部並未強迫回歸一審。

邱太三說明輪調誘因，新二審於職期屆滿後調任一審後，表現優異者，得優先遴任或遷調各級法院檢察署檢察長、法務部所屬機關正、副首長及其他司法行政職務等重要職務的機會。舊二審檢察官如果自願調任一審，表現優異者，比照新二審於職期屆滿後調任一審後的規定，突破過往法務部重要主管職務鮮少由一審檢察官派任的傳統。

立委吳志揚等人說，對於這個議題，外界認為這會造成「一國兩制」、「萬年二審」等問題；立委黃國昌則指出，無法接受這種輪調方式，背棄基層檢察官以及改革的承諾。

邱太三說，沒有「萬年二審」問題，法務部也會研究相關配套措施。

對此吳志揚及立委許毓仁、林為洲提出臨時提案，法務部應於「高等法院以下各級法院及其分院檢察署檢察官輪調實施要點」頒布半年後，對全體檢察官進行意見徵詢，也建請法務部研議在一定條件下，將現任二審檢察官調任一審的機制，強化經驗傳承。

今天的司法及法制委員會也另外通過兩個臨時提案，一個是林為洲等人提案，要法務部在4個月內提出增設副檢察官職位及承辦案件種類，或轉任檢察官機制的書面報告，藉此解決檢察人力不足等問題。

另一個是許毓仁等人提案，建請司法及法制委員會就加密貨幣的法制、反洗錢防制及資安防護建立相關機制，舉辦公聽會。

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