涉毒時力黨工：惡意爆料 未審先判 漸失社會連結感

2018-04-16 12:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



綠黨桃園市議員王浩宇昨日爆料時代力量台北市黨部的一名男性黨工，住家遭警方搜出二級毒品毒郵票。時力台北市黨部主委林昶佐昨日也澄清，涉案人遭逮場所是其他團體辦公室並與時力無關。今日遭爆料的該名男性黨工，疑似在臉書貼文澄清，對於未審先判、不實指控，讓他處在需要社會支持的困境中，漸漸失去社會連結的感覺。

疑為該黨工的貼文全文：

本人清清白白，看著不實指控，還望大家稍安勿躁，毋須比我還急。

面對綠黨王浩宇先生惡意爆料，只覺得精心安排像在看連續劇好似紙牌屋。自從當時事發的隔天就開始從各方好友傳來王先生動作頻頻，與媒體聯繫，並意圖邀請其他政黨開記者會。不禁眉頭一皺，事情好像沒那麼單純。

王議員帶風向不實指控本人購買/持有/販賣某物一事，令我深感困擾，這不是蘋果創辦人賈伯斯自承他人生中最重要的三樣東西之一嗎，但我根本就沒有這些東西。