僱網軍攻擊王世堅？柯P：我哪有那麼多錢

2018-04-16 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



綠營台北市議員王世堅昨晚在臉書發文表示，自己的發言被網友惡搞成多部影片，甚至還有被剪輯成砲轟自家立委姚文智，王世堅也在姚文智陪同下一起赴派出所報案。

外界將惡搞影片的網友指向台北市市長柯文哲網軍，柯文哲今出席活動時表示，這個早就聲明過很多遍了，「我只有網路義勇軍沒有網軍，因為我都沒有付錢，養網軍要錢的欸，我哪有那麼好野（有錢）」。