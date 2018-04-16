石門水庫防淤隧道動工 賴清德：企業投資不缺水電人力

2018-04-16 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



中庄調整池去年底啟用，可以在水庫原水濁度升高時發揮支援功能。圖／北區水資源局提供 分享 facebook

行政院長賴清德今天上午到石門水庫上游，主持列入前瞻計畫的「阿姆坪防淤隧道」動工典禮，在聽取簡報後，肯定水利署水推動力排砂防止水庫淤積，維持水庫優質蓄水量所做的努力。賴清德並向要投資臺灣的企業家強調「水、電、土地、人才、人力不會是問題」。

賴清德說明中央在北中南各項重大水利工程進度、效益，指出水庫淤積的量一定要小於或等於清淤的量，相關單位上中下游所有的工作都要動起來，一致執行效益才會大。政府解決「五缺」協助企業界投資臺灣，以水為例，行政院提出開源節流備援做為穩定供水的4大措施，所有所水利工作都順利開展進度也都在行政院掌握

水利署長賴建信簡報指出，阿姆坪防淤隧道工程是石門水庫的延壽良帖，隧道可作為抽泥、沖淤兼運砂通道，完工後可增加石門水庫每秒600立方公尺排洪量，降低水庫在極端氣候下防洪操作的風險，為結合水庫減淤、資源再利用、防洪以及減碳的多功能隧道，富有其獨特性。

賴建信表示，石門水庫更新改善計畫尤其以「中庒調整池」在去年完工啓用後，更可以使水在在颱風期間全力排砂，減少水庫淤積延長使用壽命。為了增加水力排砂，中央接著將「阿姆坪防淤隧道」納入前瞻計畫，斥資36億多元今天動工，預計2020年底完成以後每年可以增加排砂量64萬立方公尺，水利署會全力以赴，達成水庫淤積零成長的任務。

賴清德在桃園市長鄭文燦、行政院政務委徐國勇、水利署長賴建信與地方民義代表等人陪同下主持動工典禮。