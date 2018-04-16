揭于孝斌偷吃閨蜜 程恩慈：質疑其人格缺陷和誇大經歷

2018-04-16 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 洪哲政 ╱即時報導



資策會新任執行長于孝斌。報系資料照 記者林俊良／攝影 分享 facebook 「壹周刊」日前披露海軍出身的資策會執行長于孝斌旅居美國時偷吃妻子閨蜜醜聞，形容他「拋妻棄女不倫」。但有旅居華府的台海安全研究中心主任梅復興認為，于近期整頓資策會，推動創新方案，每年省下數百萬元的人事費用，可想而知一定得罪了不少人。

梅也認為，在美國離婚兒女判給媽媽並由男方負擔贍養費是天經地義的事，恐難說成是什麼拋棄監護權吧？梅復興說，這顯然是于孝斌回台灣任職之前半年發生的事。但在他上任前不搬出來質疑其品德並制止他就職，卻等到他做了半年才來爆料，時機與動機不免引人疑竇。

于孝斌前妻程恩慈今日發出聲明表示，于孝斌是主動放棄女兒監護權，並不是法官判的，也並沒有支付她任何贍養費和孩子撫養費，而她揭發于孝斌和劉妻通姦行為，為的是質疑其人格缺陷和誇大經歷，與他所呈現的完美形象是截然不同的兩個人，這就是她的「動機」。

程恩慈發出聲明如下：