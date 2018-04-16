影／引九陽真經與管中閔過招 賴清德不解釋

2018-04-16 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



台大校長遴選案風波不斷，教育部長潘文忠請辭獲准。行政院長賴清德14日呼籲台大校長當選人管中閔應出面說清楚，管中閔則在臉書貼出「倚天屠龍記」中「九陽真經」的話回應：「他強由他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江。」賴清德15日上午在花蓮與媒體茶敘，被問到管中閔的說法，回敬九陽真經的第3段：「他自狠來他自惡，我自一口真氣足。」

賴清德表示，倚天屠龍記提到九陽真經共有3段話，管中閔只引用其中2段，「所以我回第3段」。前2段的意思是：再強的人都不必為其所動，要向清風一樣拂過山崗；再狠的人也沒辦法把大江的水一分為二，應該像月光一樣灑在大江上，這才是最高境界。

媒體詢問，回答第3段是什麼意思？賴清德說，他也是引用九陽真經「切磋武功」，字面上非常明白，「沒有解釋」。媒體再追問，要求解釋一下，賴仍笑稱「九陽真經只能意會，不能言傳」。

賴清德邀請媒體參訪花蓮，15日上午與媒體茶敘，隨後參訪原民部落吉籟獵人學校。