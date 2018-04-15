黨工涉毒 林昶佐：與時力無關

毒品日新月異，不僅有毒咖啡包，還有口服的「毒郵票」、「毒果凍」等。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

綠黨桃園市議員王浩宇昨天爆料時代力量黨工持有二級毒品「毒郵票」；新北市警方證實，上月廿七日接獲通報，配合基隆憲兵隊到台北市忠孝西路，逮捕疑持有毒品的時代力量卅六歲林姓男助理；林否認涉毒，被依毒品罪嫌移送法辦。

王浩宇說，事發後時力北市黨部立即與該黨工切割，也對其他人下封口令，如果能騙就騙就是時代力量面對問題的態度，那跟他們過去批評的黑箱有什麼差別？他強調，時代力量應徹查，是否有其他黨工涉案。

對王浩宇多項指控，時力北市黨部主委林昶佐再三強調，涉毒品案黨工與時力無關，因涉嫌人是在其他團體的辦公室被抓，時力沒有必要對抹黑造謠隨之起舞。

林昶佐說，該名人員已檢驗無毒品反應，王浩宇有任何疑慮應去對檢警說明。時力北市黨部也表示，此案檢警調查還未有明確結果，目前當事人停職接受調查。

警方調查，林被指透過網路向國外訂購一百張二級毒品「毒郵票」，及廿多公克毒蘑菇，包裹寄抵後在海關被緝毒犬攔截；新北市刑大與基隆憲兵隊依包裹收件人地址，上月廿七日到北市逮人；據了解，林落網後稱不知毒包裹事。

王浩宇說，近年校園毒品氾濫，時代力量作為年輕人最欣賞政黨，遇到類似問題不但沒積極處理，還選擇包庇，嚴重傷害第三勢力形象，也對孩子做出最壞示範。

他表示，時代力量一直強調公開透明，但這次遇到事情就全面封鎖、對外矢口否認，黃國昌身為黨主席不應縱容。

時力北市黨部說，該黨工去年底到職，主要在北市黨部工作，因黨部黨工運作是用臉書群組，怕影響時力選情，該黨工關掉臉書，手機則因檢警調查被沒收，不是如傳聞極力切割。