馬英九感慨「臘戌小吃」 談歷史…

2018-04-16 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



前總統馬英九昨天也盛裝參加潑水節，看到「臘戌小吃店」，他感慨當年興建滇緬公路的艱苦，對國軍抗日貢獻很大。 記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

新北市中和的華新街有「緬甸街」之稱，不少來台緬甸華人在此開小吃店，每年緬華迎新年都辦潑水節，已經第21年。前總統馬英九昨天也盛裝參加潑水節，看到「臘戌小吃店」，他感慨當年興建滇緬公路的艱苦，對國軍抗日貢獻很大。

潑水節是泰語民族和東南亞地區最盛大的傳統節日，民眾一大早會沐浴禮佛，慶祝活動時，大家用純淨的清水相互潑灑，祈求洗去過去1年的不順，新的1年能重新出發。

馬英九表示，在華新街看到「臘戌小吃店」，大家可能無感，他卻很有感覺，想起民國27年修築的滇緬公路，從雲南昆明到緬甸臘戌，全長1400餘公里；外國人估計要7年，但當時動員20萬民工，由於年輕男人都去參戰，都是婦女、老人和小孩徒手闢建，8個月就蓋好，對抗日幫助很大。

臘戌小吃店胡老闆表示，父母是從中國大陸的雲南到緬甸臘戌，他則是在臘戌出生，28年前來台。聽長輩說，阿公一輩因為國共內戰才搭船到台灣，但不確定是否參與過滇緬公路的修築。

華新街商圈發展協會理事長梅綱毅說，雖然他們的稱號是「緬華」，其實都領有身分證，與一般人無異。華新街除了有臘戌小吃店，還有以緬甸城市「勃固」命名的店家，大部分都是紀念自己出生成長的地方。