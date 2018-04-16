親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴清德台獨主張
深澳電廠惹爭議
藍綠各黨拚選戰
陸台海實彈軍演
教長潘文忠請辭
政治
軍事
綜合

馬英九感慨「臘戌小吃」 談歷史…

2018-04-16 00:07聯合報 記者魏翊庭／新北報導

前總統馬英九昨天也盛裝參加潑水節，看到「臘戌小吃店」，他感慨當年興建滇緬公路的艱...
前總統馬英九昨天也盛裝參加潑水節，看到「臘戌小吃店」，他感慨當年興建滇緬公路的艱苦，對國軍抗日貢獻很大。 記者魏翊庭／攝影
分享

新北市中和的華新街有「緬甸街」之稱，不少來台緬甸華人在此開小吃店，每年緬華迎新年都辦潑水節，已經第21年。前總統馬英九昨天也盛裝參加潑水節，看到「臘戌小吃店」，他感慨當年興建滇緬公路的艱苦，對國軍抗日貢獻很大。

潑水節是泰語民族和東南亞地區最盛大的傳統節日，民眾一大早會沐浴禮佛，慶祝活動時，大家用純淨的清水相互潑灑，祈求洗去過去1年的不順，新的1年能重新出發。

馬英九表示，在華新街看到「臘戌小吃店」，大家可能無感，他卻很有感覺，想起民國27年修築的滇緬公路，從雲南昆明到緬甸臘戌，全長1400餘公里；外國人估計要7年，但當時動員20萬民工，由於年輕男人都去參戰，都是婦女、老人和小孩徒手闢建，8個月就蓋好，對抗日幫助很大。

臘戌小吃店胡老闆表示，父母是從中國大陸的雲南到緬甸臘戌，他則是在臘戌出生，28年前來台。聽長輩說，阿公一輩因為國共內戰才搭船到台灣，但不確定是否參與過滇緬公路的修築。

華新街商圈發展協會理事長梅綱毅說，雖然他們的稱號是「緬華」，其實都領有身分證，與一般人無異。華新街除了有臘戌小吃店，還有以緬甸城市「勃固」命名的店家，大部分都是紀念自己出生成長的地方。

緬甸小吃馬英九

相關新聞

新北潑水節 馬英九泳裝迎戰

2018-04-16 00:02

黨工涉毒 林昶佐：與時力無關

2018-04-15 23:59

時代力量黨工網購毒品遭攔截 辯不知包裹從何而來

2018-04-15 19:29

黨工驚爆吸毒遭逮 林昶佐強力切割「與時力無關」

2018-04-15 16:29

影／中和潑水節雨中登場　馬英九穿泳裝有備而來

2018-04-15 15:47

年改衝擊 考委籲提供公務員理財資訊

2018-04-15 13:30

中和緬甸街潑水節 馬英九泳裝參戰：放馬過來吧

2018-04-15 13:25

議員王浩宇爆料時力黨工涉毒 林昶佐：無毒品反應

2018-04-15 13:13

時力黨工持毒重創形象？徐永明：遺憾且不幸

2018-04-15 12:55

美英法空襲敘利亞 賴揆：將穩定物價股市

2018-04-15 12:46

郁慕明：帶團赴陸體驗 並非神祕活動

2018-04-15 12:46

時力黨工傳持毒 北市黨部：確有此事但無吸食

2018-04-15 12:27

批公教離婚俸職業歧視 教團籲暫緩實施

2018-04-15 12:21

馬英九著冰裝與朱立倫參加潑水節活動

2018-04-15 11:59

自詡棒球迷 賴揆邀大家一起看中華職棒

2018-04-15 11:53

時力黨工驚傳持毒 王浩宇：若假爆料請辭離政壇

2018-04-15 11:52

影／不滿「離婚俸」法通過 教團民進黨部抗議

2018-04-15 11:27

傳美國安顧問波頓訪台 知情人士：純臆測未邀請

2018-04-15 10:55

美中貿易戰證明新南向的對？ 他批：小英充版面的廢話

2018-04-15 10:27

農地上蓋工廠 台灣為何仍逆道而行？

2018-04-12 11:39

喜樂島聯盟要成就郭倍宏台獨夢

2018-04-11 16:15

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

「只是一件大玩具」 遼寧艦在南海很威 遇見美航母就乖了

2018-04-15 08:00

孫大千提改造台北街道政見 擴增實境取代舊招牌

2018-04-15 08:09

潛艦國造 想了80年…中華民國即將圓夢？

2018-04-15 09:00

馬英九坦言核四啟動就沒深澳問題 前廠長大讚說得好

2018-04-15 20:14

美中貿易戰證明新南向的對？ 他批：小英充版面的廢話

2018-04-15 10:27

時力黨工驚傳持毒 王浩宇：若假爆料請辭離政壇

2018-04-15 11:52

教育部長遺缺又是高市府團隊升任？ 陳菊：我不清楚

2018-04-15 14:57

史上最激烈苗栗市長國民黨內初選 全民調邱鎮軍出線

2018-04-15 14:55

盧秀燕與江啟臣「放閃」？ 臉書透露將有重大訊息

2018-04-15 16:52

年紀這筆帳！35歲網紅不耐煩LKK參選 電火球自豪老將是寶

2018-04-15 10:00

時力黨工傳持毒 北市黨部：確有此事但無吸食

2018-04-15 12:27

中和緬甸街潑水節 馬英九泳裝參戰：放馬過來吧

2018-04-15 13:25

【即時短評】卡管泛政治？潘文忠說給誰聽？

2018-04-15 11:30

解放軍18日台海軍演？國防部：假新聞 陸官媒渲染

2018-04-15 19:31

中華民國最老飛行員 歡度105歲壽誕

2018-04-15 15:19

黨工驚爆吸毒遭逮 林昶佐強力切割「與時力無關」

2018-04-15 16:29

蔡正元：潘文忠沒學術的卡司 卡管卻是大卡司

2018-04-15 09:21

時力黨工持毒重創形象？徐永明：遺憾且不幸

2018-04-15 12:55

獵雷艦傳賣中資一銀急赴義聲請假扣押？ 一銀：沒赴義

2018-04-15 14:48

大學校長：潘文忠辭職 不負責任

2018-04-15 11:48

馬英九和反核朱立倫聊天 核四啟動就沒深澳問題

2018-04-15 16:46

潘文忠請辭 綠委：下一個的抗壓性要更強

2018-04-15 15:37

台大自主聯盟：繼續告潘文忠

2018-04-15 11:32

支持台獨的政治工作者 賴清德：我有3務實、6方向

2018-04-15 11:18

拚嘉義市長三強同台 妳講話我吃飯她拍照

2018-04-15 16:14

潘文忠走人 藍委：沒了部長找次長

2018-04-15 13:17

影／不滿「離婚俸」法通過 教團民進黨部抗議

2018-04-15 11:27

時代力量黨工網購毒品遭攔截 辯不知包裹從何而來

2018-04-15 19:29

賴清德講「務實」：台灣是主權獨立國家 不必宣布獨立

2018-04-15 11:46

深澳燃煤有解？ 蔡英文：各種再生能源都能研議

2018-04-15 22:10

共軍實彈軍演 港媒評論：至少具5個意涵

2018-04-15 10:52

聯合報一周大事4/8~4/14

2018-04-15 06:34

教長繼任人選 陳菊：支持中央決定

2018-04-15 13:45

兩岸政策 賴清德：政府立場一致 就是「維持現狀」

2018-04-15 19:53

賴清德：台灣是主權獨立國家 不需宣布獨立

2018-04-15 11:43

教育部忙「卡管」 12年國教誰管？

2018-04-15 13:17

蔡總統出訪史瓦濟蘭 扁：被另一友邦婉拒

2018-04-15 19:39

「台獨工作者」賴揆 提3務實6方向

2018-04-15 13:17

影／中和潑水節雨中登場　馬英九穿泳裝有備而來

2018-04-15 15:47

環團進官邸拜會 蔡總統：2025非核不會跳票

2018-04-15 19:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top