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新北潑水節 馬英九泳裝迎戰

2018-04-16 00:02聯合報 記者魏翊庭／新北報導

國民黨4前後任主席同歡

新北市一年一度潑水節昨天登場，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫及國民黨前主席洪秀柱難得到場同歡。馬英九「全副武裝」有備而來，穿上他泳渡日月潭的裝備說，「放馬過來吧」，一旁的朱立倫笑說，「沒有那麼誇張啦」。

「潑水節」是東南亞一年一次的年度盛事，新北市政府昨天在中和華新街舉辦「2018新...
「潑水節」是東南亞一年一次的年度盛事，新北市政府昨天在中和華新街舉辦「2018新北市潑水節」，讓市民體驗異國文化風情。華新街上水花齊飛，人們相互潑水慶祝，藉此洗去前一年的災厄和不如意，也為來年祈福。 記者黃義書／攝影
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潑水節今年適逢第21年，難得大咖雲集，馬英九的造型最吸睛。吳敦義與洪秀柱先行離場，僅留下馬英九和朱立倫迎戰100公尺的華新街；民眾豪不客氣，全面潑水攻擊，2人也逃不掉泡泡關卡，短短100公尺全身濕透。有民眾表示，沒想到馬英九會來，而且還給潑，實在很驚喜。

今天藍營大咖包括前總統馬英九（戴蛙鏡者）、國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫（右）...
今天藍營大咖包括前總統馬英九（戴蛙鏡者）、國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫（右）及國民黨前主席洪秀柱，都參加新北市中和華新街的潑水節。 記者黃義書／攝影
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馬英九一身勁裝：放馬過來吧

馬英九說，聽說「狀況特殊」，還沒有來之前，他就已經被警告一下車，水就會噴過來，他特別穿橫渡日月潭3000公尺的防寒功能泳衣，還有泳鏡及防滑鞋，他早上已經游1000公尺，等下還要游100公尺（指潑水節活動現場）。」馬還嗆聲說，「你們放馬過來吧，誰怕誰啊！」

朱立倫笑：沒那麼誇張

朱立倫見馬英九一身勁裝，笑說「沒那麼誇張」，朱表示，潑水節非常精彩，還有東南亞文化的展示，希望新住民在台灣社會可以融入，也享受多元文化，潑水節成為台灣的重要節慶。

吳敦義致詞挺侯 綠：潑水節勿泛政治化

不過，吳敦義稍早在台上致詞時表示，2010年他任職行政院長時，第一次與朱立倫到華新街拉票，現在要交棒給國民黨新北市長參選人侯友宜，「拜託大家支持侯友宜」。

對於吳敦義政治發言，民進黨新北市議員林秀惠說，希望文化活動不要泛政治化，每年議會編經費都是認同、尊重當地緬華，潑水節變成造勢場合並不好。

馬英九吳敦義

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