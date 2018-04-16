柯建銘區域立委交棒 轉爭取不分區

2018-04-16 03:15 中央社 台北15日電



民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，他的子弟兵、連任5屆的新竹市議員鄭宏輝不再連任，將投入2020新竹市區域立委選舉。柯建銘說，自己將朝轉向爭取不分區立委。

柯建銘在臉書發文說，「該是交棒的時候了，非宏輝莫屬」。

柯建銘晚間告訴中央社記者，鄭宏輝已連任5屆新竹市議員，這次市議員初選沒登記，決定轉戰新竹市立委，就讓他選。柯建銘表示，自己將轉戰爭取不分區立委提名。

柯建銘在臉書指出，政治是一種艱難的工作，須有高度責任感、使命感，更須有理想性及熱情，能交給有此性格及認知的伙伴來承擔，其實就是「信心」、「期待」四個字的交付。

他說，民進黨新竹市第十屆市議員選舉登記已於4月13日完成，資深議員沒登記的有，連任6屆的鄭正宗、連任5屆的鄭宏輝、連任4屆的吳秋穀，優秀新人輩出，可謂薪火相傳、世代交替，其中最為關鍵的是鄭宏輝將轉換跑道參選下屆立委。

柯建銘表示，鄭宏輝現為民進黨中常委、中央選對會成員，同時也是新竹市義消總隊總隊長、義消全國聯合總會副總會長（總會長是前立法院長王金平）。

柯建銘說，鄭宏輝1996年在他的服務處擔任助理、2000年新竹市長林智堅加入、2004年現登記參選東區市議員的鄭美娟加入團隊，很感謝個人當立委期間，服務處靠他們三人撐起，任勞任怨、認真負責，解決任何地方疑難雜症。

他說，鄭宏輝是第一代、林智堅是第二代、鄭美娟是第三代助理。

柯建銘說，2008年他轉任不分區，改由鄭宏輝選區域立委，那年民進黨情勢最差，大環境使然而敗選，今天捲土重來也已磨劍十年，更加成熟，20年民代磨練、服務，有中央、地方、立院、議會經歷。

他說，每次遇到政治上難決、難判時，最後諮詢對象就聽鄭宏輝的意見，結果事後卻發現鄭宏輝的判斷往往是對的，「這是我所佩服之處」。