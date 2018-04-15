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兩岸政策 賴清德：政府立場一致 就是「維持現狀」

2018-04-15 19:53聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院長賴清德今天上午在花蓮與媒體茶敘，針對他是「務實的台獨工作者」，提到所謂的「務實」包含三方面及六個方向。行政院今晚再發新聞稿指出，賴清德下午再特別表示，其中有關兩岸關係的部分，主要在釐清日前遭扭曲內容；至於在兩岸政策上，政府的立場一致，就是「維持現狀」。

行政院徐國勇發言人也表示，希望外界勿刻意引申賴院長談話，以避免扭曲原意，造成不必要的誤解。

賴清德上午表示，所謂的「務實」包含三方面：第一，務實就是台灣是一個主權獨立的國家，「不必另外宣布台灣獨立」；第二，務實是台灣的前途只有2,300萬人可以決定，其他人都不行；第三，他接任行政院長，率領行政團隊建設國家、發展經濟、壯大台灣，讓國人選擇台灣、支持台灣。

賴清德也提到具體的工作內容有六個方向：第一是鞏固、捍衛國家的主權；第二是維護台灣自由、民主、人權的生活方式；第三是捍衛國人決定自己前途的權利、選擇的權利；第四是發展經濟、壯大台灣，讓國人安居樂業；第五是自信的展開兩岸的交流，求同存異，藉由交流增進彼此的了解、理解，諒解與和解，維持兩岸的和平發展；第六是台灣身為國際的一員，也應該跟日本、韓國、美國等亞太區域，共同維護亞太區域的和平安全。

行政院長賴清德在花蓮表示，自己是「務實」的台獨工作者，台灣是個主權獨立的國家，不...
行政院長賴清德在花蓮表示，自己是「務實」的台獨工作者，台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立。記者林河名／攝影
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