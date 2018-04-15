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蔡總統出訪史瓦濟蘭 扁：被另一友邦婉拒

2018-04-15 19:39聯合報 記者蔡孟妤╱即時報導

前總統陳水扁天天發新勇哥物語談論政治，今天再發新勇哥物語指，蔡總統17日將出訪非洲友邦史瓦濟蘭，台灣在非洲的邦交國只剩2個，另一個友邦大國布吉納法索總統以有國際行程不便招待，婉拒蔡總統到訪。之前馬總統也曾被聖多美普林西比總統以此理由婉拒，後來聖國政黨輪替，與台灣斷交。

「新勇哥物語76」全文如下：

勇弟：為了慶祝史瓦濟蘭王國獨立50週年，台史建交50週年，史王恩史瓦帝三世50歲生日，蔡總統後天4/17將首度出訪非洲，進行5天單一國家的「同心永固」之旅。

勇哥：阿扁總統任內二次訪問非洲。2000年訪問甘比亞、布吉納法索、查德；2002年再訪塞內加爾、聖多美普林西比、馬拉威和史瓦濟蘭。現在台灣在非洲的邦交國只剩二個，另一個友邦大國布吉納法索總統以有國際行程，不方便招待為由，婉拒蔡總統這次的到訪。

勇弟：記得馬總統有一次要去訪問非洲三邦交國，也因為聖多美普林西比總統有國際行程未能接待，馬總統只好放棄。後來聖國政黨輪替，外交部宣稱聖國總統女兒都在台灣唸書，邦誼穩固，最後仍轉向中國而與台灣斷交。

勇哥：面對中國對台「挖光、擠光、堵光」的「三光」政策，台灣國際外交處境艱辛。蔡總統為了鞏固邦誼，千里迢迢飛到1萬多公里外，面積約台灣的1/2，人口100多萬的非洲王國訪問，備極辛勞。凡我國人都應做政府的有力後盾。

勇弟：台史邦交50年會有問題嗎？

勇哥：巴拿馬與我國超過100年的邦交都會生變，國際政治詭譎多變，中國打壓台灣也從未手軟。但史王恩史瓦帝三世曾對阿扁總統保證，他的父王遺願交代台史外交關係不能中斷。而王母恩彤碧的脊椎問題可能導致終生殘廢，幸經台大骨科名醫手術成功，事親至孝的史王蒞台訪問16次，像走廚房。

勇弟：民主國家總統有任期，史王見證台灣三次政黨輪替，唯獨史王一人永不變，連習大大都在學習。只是史王每年蘆葦節選妃，目前不只多妻也多子，這點恐怕也不是習皇所敢想像！

前總統陳水扁今天再發新勇哥物語，指蔡總統17日將出訪非洲友邦史瓦濟蘭，台灣在非洲...
前總統陳水扁今天再發新勇哥物語，指蔡總統17日將出訪非洲友邦史瓦濟蘭，台灣在非洲的邦交國只剩2個，另一個友邦大國布吉納法索總統以有國際行程不便招待，婉拒蔡總統到訪。圖／本報資料照片
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非洲聖多美普林西比史瓦濟蘭

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