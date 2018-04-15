時代力量黨工網購毒品遭攔截 辯不知包裹從何而來

2018-04-15 19:29 聯合報 記者 聯合報 記者 江孟謙 ╱即時報導



新北市海山警分局偵查隊上月接獲通報，時代力量一名36歲林姓助理疑似持有毒品，配合基隆憲兵隊到他位於台北市忠孝西路住處逮人，林男否認持毒，警方仍依毒品罪嫌將他送辦。

警方調查，林男疑似透過網路向國外訂購100張二級毒品毒郵票、20多公克毒蘑菇，但包裹在海關時遭緝毒犬發現，警方上月27日依照收件人地址前往台北市逮人，林落網後，供稱不知有毒包裹一事。