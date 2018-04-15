賴揆：我是新北孩子 不讓新北居民面對空汙問題

2018-04-15 18:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



有關深澳電廠的紛擾不斷，行政院長賴清德今天表示，要穩定供電，要減少空汙，也不能犧牲民眾健康。我是新北市的孩子，不會因為我當行政院長，為了經濟發展，就拿新北或周邊民眾健康做代價，換句話說，我做的決定，不會讓新北居民面對空汙的問題。若必有要，裝「兩套」除汙設備都可以。

為什麼行政院決定要建深澳電廠，那是因為北部供電不足，北部用電量近台灣四成，但北部發電34%，差額的6個百分點是由中南部供電。

賴揆說北部會持續發展，若不及早解決，北部發展會受限。深澳電廠有不得不建的理由。既然核一、二、三廠會如期除役，核四封存，核電已非能源考慮項目，那就只剩下天然氣、燃煤發電了。

但客觀來看，天然氣不允許，除了當地民眾不支持，也要興建儲氣糟，氣糟與與民眾之間要保持150公尺的界線，沒有那麼大的腹地。另，深澳若採天然氣發電，輸氣管要經過基隆市的五個行政區，對此基隆市長林右昌已表態他不會支持。那麼可考慮只剩下燃煤，因此有用科技解決汙染問題。

賴揆表示，科技的方式就是採用高品質的燃煤；採用超超臨界機組，減少氮氧化物、硫氧化物的排放；以及安裝除汙設備。