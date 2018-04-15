賴揆買花蓮土產 笑讚總統購買力比較強
行政院長賴清德今天進行遊花蓮拚觀光第二天行程，在後山．山後故事館買伴手禮共花新台幣2096元，由於總統蔡英文日前在花蓮買了4000多元麻糬，賴清德打趣「總統購買力比較強」。
花蓮2月發生強震，影響當地觀光，賴清德14日起邀請媒體同遊花蓮2天拚觀光。
賴清德上午參訪原民部落吉籟獵人學校，學習原住民獵人鑽木取火、用葉子編頭冠等技藝，並體驗弓箭射擊。
賴清德下午則前往後山．山後故事館，參觀花蓮石材產業介紹後，採購花蓮土產。賴清德看到卑南族服飾造型的「酒衣袋」愛不釋手，立刻拿了一件放進購物籃，表示要拿來裝噶瑪蘭的酒送給外國朋友。
賴清德還買了香蕉干、柚皮糖、山豬壞壞餅、牛軋糖、花生酥及海苔口味米香餅等零嘴，共付現金共2096元，他笑說自己愛吃零食，這些都是自己要吃的。由於蔡英文上次到花蓮，買麻糬就買了4000元，媒體直呼「怎麼比總統少？」賴清德打趣說「總統購買力比較強」，他平常很少購物。
賴清德隨後前往七星潭洄游吧，了解定置漁網捕魚方式，化身大主廚，體驗煎鬼頭刀。賴清德笑說，他平常不做菜，「我可以（煎魚），大家都可以」。
賴清德表示，大家都知道花蓮的好山好水、自然景觀，但比較少宣傳景觀文化，感謝立委蕭美琴幫忙安排行程，這一趟旅程體驗原住民獵人文化、客家染布文化，還有將軍府、花蓮糖廠等日本遺留的歷史，相信若好好推廣，花蓮觀光會非常好，希望能吸引韓國、日本與香港等地的觀光客來訪。
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