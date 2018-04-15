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馬英九和反核朱立倫聊天 核四啟動就沒深澳問題

2018-04-15 16:46聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

今早藍營大老參加新北市中和的華新街潑水節，前總統馬英九和新北市長朱立倫被潑完一條街後，上車前討論核電和深澳電廠，馬英九說「核四啟動不就沒問題」，更說全世界要增加核能機組「我們活在世界之外」，持反核立場的朱立倫有點尷尬，重提深澳燃煤的污染問題。

今天潑水節前，朱立倫受媒體詢問，昨接受民進黨徵召選新北市長的行政院前院長蘇貞昌，首度對深澳電廠表態，朱僅回應，台電要講清楚，所有的候選人也要講清楚，當時馬英九沒表示意見，不過2人走過華新街被潑過一輪之後，打開話匣子馬英九聊起發電。

馬英九對朱立倫說，深澳的事情搞成這樣子，「核四啟動不就沒問題」，2800多億浪費掉，核四發了電，深澳就解決了嘛。馬英九繼續抱怨，真的是很奇怪，民進黨到了2025年要把燃煤發電節省到3成，現在還有4成6，既然要節省怎麼又興建，完全矛盾。

馬英九還對朱立倫說，你要想想看，全世界都沒有在反核，我們還在反核，現在大概5年內全世界要增加到5百個電廠，是越來越多，馬英九感慨，「我們真的活在世界以外」、「真的不曉得發生什麼事」。

但朱立倫持反核立場，對馬英九一席話未表示太多意見，朱笑著重提深澳燃煤電廠的民調數據，對民進黨提出「乾淨的煤」一笑置之，馬英九說，問題是花那麽多錢，沒辦法解決問題還增加污染。馬的座車隨後就到，上車結束話題。

除了馬英九和朱立倫，國民黨主席吳敦義和前國民黨主席洪秀柱也到場，不過兩人有事先離開。

今早藍營大老參加新北市中和的華新街潑水節，前總統馬英九和新北市長朱立倫2人被潑完...
今早藍營大老參加新北市中和的華新街潑水節，前總統馬英九和新北市長朱立倫2人被潑完一條街後，上車前討論核電和深澳電廠。記者魏翊庭／攝影
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馬英九朱立倫反核

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