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黨工驚爆吸毒遭逮 林昶佐強力切割「與時力無關」

2018-04-15 16:29聯合報 記者許家瑜╱即時報導

綠黨桃園市議員王浩宇今日爆料，時代力量台北市黨部的一名男性黨工涉嫌持毒遭逮，事發後就立即與該黨工切割，也對其他人下封口令，如果能騙就騙就是時代力量面對問題的態度，那跟他們過去批評的黑箱有什麼差別？他強調，時代力量應該徹查，是否有其他黨工涉案。

對於王浩宇多項指控，時代力量台北市黨部主委林昶佐再三強調，涉毒品案黨工與時力無關，因為涉嫌人是在其他團體的辦公室被抓，時力沒有必要對抹黑造謠隨之起舞。疑似想與涉案黨工強力切割。

王浩宇說，該黨工住處遭搜索後的隔日就知道這件事，經過夥伴的協助確實掌握該男子的證據，最後該黨工也交保，但時代力量在得知消息後，第一時間選擇切割黨工的行為，不但要求該黨工退出Line群組、刪除與時力相關的照片，還對媒體否認有這樣狀況，甚至要求旗下同仁協助封鎖消息，這真的非常令人不解。如果能騙就騙就是時代力量面對問題的態度，那跟他們過去批評的黑箱有什麼差別？

王浩宇說，近年校園毒品氾濫，時代力量作為年輕人最欣賞的政黨，遇到類似的問題，不但沒有積極的處理，還選擇包庇，嚴重傷害第三勢力形象，也對孩子做出最壞的示範。此外，LSD毒品屬於迷幻藥，取得不易、價格高昂、有危險性，一般自用的人不會大量持有，他也主張時代力量應該徹查，是否有其他黨工涉案。

針對王浩宇提供時力台北黨部要求涉案黨工自請離職不然就要被開除的對話紀錄，林昶佐說，他不清楚記錄長什麼樣，但事發後他們有和涉案黨工討論，如何比較有時間處理這個案子，如果確實違法，黨部絕對不會包庇，最後討論結果是停職。

林昶佐再三強調黨工涉毒品案件與時力無關，但王浩宇認為林沒有管好員工，要求所有時力台北市黨部成員去集體驗尿，王浩宇也會一同前往。對此，林昶佐說，事情已經很清楚，該名人員已經經過檢驗無毒品反應，如果王議員有任何疑慮應該去對檢調而非對他們，他們沒必要隨之起舞。

對於王浩宇指控涉案黨工是林昶佐貼身隨行，時力台北市黨部也在事發後將涉案人相關照片刪除，林昶佐說，王的所有言論並非事實，跟著他在跑行程的助理也未更換，並非像他造謠抹黑內容。

林再次強調，涉案人遭逮場所是其他團體辦公室，他們也沒有辦法去證實任何事，必須要由該團體或當事人自己對檢調說明。

會不會因王浩宇作為未來不和綠黨合作？林說，綠黨內有很多他的好朋友，他也很尊敬綠黨長期為台灣環保運動所做的努力，王浩宇行為僅代表個人而非綠黨本身。

綠黨桃園市議員王浩宇。記者許家瑜/攝影
綠黨桃園市議員王浩宇。記者許家瑜/攝影
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時力台北黨部要求涉案黨工自請離職不然就要被開除的對話紀錄。圖/綠黨桃園市議員王浩...
時力台北黨部要求涉案黨工自請離職不然就要被開除的對話紀錄。圖/綠黨桃園市議員王浩宇提供
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時代力量台北市黨部主委林昶佐。記者許家瑜/攝影
時代力量台北市黨部主委林昶佐。記者許家瑜/攝影
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時代力量黨工王浩宇

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