影／中和潑水節雨中登場 馬英九穿泳裝有備而來

2018-04-15 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳慧文 ╱即時報導



前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前主席洪秀柱、新北市長朱立倫，上午一同參加在新北市中和華新街的「2018新北市潑水節」，體驗異國文化風情，朱立倫被水潑成了落湯雞，馬英九則是有備而來，穿著泳渡日月潭的泳裝和泳鏡，準備被水K！

新北市長朱立倫：「今天早上去參加我們自行車的比賽，所以今天穿的是車衣，比較像是參與活動，我看馬總統完全是參加游泳，沒有這麼誇張啦。」