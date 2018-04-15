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綠議員新人憶蘇貞昌 「微笑阿伯都沒變」

2018-04-15 15:18聯合報 記者祁容玉╱即時報導

民進黨確定徵召行政院前院長蘇貞昌參選新北市長後，蘇貞昌的年紀問題、及過去說過不選第三次的發言，引發爭議，今年接棒父親、議員張瑞山參選新北市中和區議員的張維倩，今天在臉書回憶年幼時第一次見到蘇貞昌的情形，親切暱稱蘇「微笑阿伯」，除細數蘇對中和建設，更說「微笑阿伯好像都沒變耶」，力挺蘇貞昌參選市長。

張維倩寫到，「記得那時，我是個只會注音的小女孩，某天一大早，媽媽忙著準備炒米粉和貢丸湯。接近中午時分，一位頭上光光亮亮、眼睛小小、戴著眼鏡的阿伯來到了我家，阿伯笑眯眯的跟我們自我介紹，說他是從屏東上來的，他還親切地摸我的頭，鼓勵我用功讀書。」

張維倩說，還記得小時候中風的阿嬤要去看醫生都得跑到台北市去，後來中和在微笑阿伯的規畫之下，建立了雙和地區的區域型醫院，讓民眾的健康得到更完善照顧。中和嘉穗公園曾因颱風造成土石流的災變，在微笑阿伯的爭取之下也獲得新生，微笑阿伯的努力大家有目共度。

「微笑阿伯好像都沒變」張維倩感性提到，過去的小女孩已經長大成為一名律師，而當年一起吃炒米粉的微笑阿伯呢？他其實一直在你我身邊！現在他正在爭取為新北市民服務的機會，相信微笑阿伯一定會做得比過去更好，讓新北市更加進步。最後不忘解密微笑阿伯就是「衝衝衝」蘇貞昌，表態力挺。

蘇貞昌（前左）確定參選新北市長後，年紀及誠信問題引發爭議，今年參選中和區議員的新...
蘇貞昌（前左）確定參選新北市長後，年紀及誠信問題引發爭議，今年參選中和區議員的新人張維倩（後右）今在臉書回憶年幼時第一次見到蘇貞昌的情形，表態力挺，強調「微笑阿伯都沒變」。圖／翻攝自張維倩臉書
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蘇貞昌中風

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