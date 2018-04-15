中和緬甸街潑水節 馬英九泳裝參戰：放馬過來吧

2018-04-15 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市中和「緬甸街」華新街，每年迎新年都辦潑水節，已經第21年，今天藍營大咖包括前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫及國民黨前主席洪秀柱，都到場同歡，馬英九更穿橫渡日月潭的泳裝，宣戰「放馬過來吧！」

馬英九今天有備而來，記者打趣問他這一身是「戰袍」？馬英九表示，這是橫渡日月潭3300公尺的打扮，因為聽說今天的「狀況特殊」，他必須要有備而來，以防萬一。他今天身著防寒泳衣，還有泳鏡，及防滑鞋。

朱立倫見馬英九一身勁裝，笑說「沒那麼誇張啦」，表示今年潑水節非常精彩，還有東南亞文化的展示，希望新住民在台灣社會可以融入，也享受多元文化，潑水節成為台灣重要節慶。

馬英九說他已經準備好備戰華新街的100公尺，還嗆聲「你們放馬過來吧、誰怕誰啊」，朱立倫說，等下會接受大家很多祝福，一起接受祝福。4人走過華新街，民眾豪不客氣，不管是前總統、黨主席，還是市長都無一倖免，民眾一股勁潑下去，經過泡泡關卡，也逃不掉，短短一百公尺全身濕透。