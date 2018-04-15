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年改衝擊 考委籲提供公務員理財資訊

2018-04-15 13:30中央社 台北15日電

年金改革7月1日上路，對公務人員可能造成衝擊，考試委員楊雅惠認為應重視公務人員年改後理財因應問題，提供適切理財資訊；考試委員陳慈陽主張，應多宣導理財風險控管。

立法院去年6月三讀通過攸關年金改革的公務人員退休資遣撫卹法，退休公務員支領月退休金者，18%優存兩年半歸零，所得替代率設有10年過渡期等，今年7月開始實施。

年金改革將上路，公務員退休所得縮水，引發多位考試委員關注，日前在考試院會發言，希望政府正視。

根據考試院提供會議紀錄，楊雅惠在考試院會發言表示，年金改革之後，預計軍公教的退休給付將會降低，財務規劃與運用宜作適切因應；她主張，加強新制宣導、分析退休公務人員屬性、引介適切理財策略資訊。

楊雅惠說，年改所影響的軍公教退休人員，原有穩定薪資及退休收入，在理財規劃上原較穩健保守，且都是中高齡銀髮族人口，多無其他工作，應針對這類族群人員引介適切理財策略資訊。

她認為，政府及相關單位宜打造適合銀髮族的軟硬體環境，鼓勵金融體系多發展適合銀髮族的金融商品，例如壽險保單活化、銀髮族保險能否納入稅務範圍考量等，並推行理財教育，可多管齊下、合作執行。

楊雅惠說，這類教育重點並非要每個人成為億萬富翁，而是要能支應人生各階段財務需求，免於債務所累，基本生活滿足後能追求自我理想。

對於推廣公務人員理財教育，考試委員蔡良文持保留態度。他認為，公務人員應以清廉自持，所謂「入此門來，不作升官發財想」，且廉政強調「不願貪、不必貪、不能貪、不敢貪」 ，應重視改善俸給待遇及廉能機制的運行。

蔡良文說，若公務人員理財虧損，難免另作他想，可能未獲其利而受其害。理財議題應可審酌，但不宜列為主要議題。

陳慈陽則說，公務人員在年金改革後，對老年生活有許多憂慮，雖然年金改革有10年過渡期，但隨著年紀增長，各方面知識能力會慢慢不足並產生困難，所以政府提供許多相關方式幫助公務人員，特別是理財部分。

他說，並不希望公務人員為了理財，每天在辦公桌研究股票、基金變動，反而應該告訴公務人員，還有各種方式與許多措施。

陳慈陽表示，許多保守型商品，對公務人員不見得是保守的，寧可多告訴公務人員風險控管與所面臨的風險危機，而不要用現在社會上多數的投資宣傳方式，讓公務人員一窩蜂去作積極性的投資。

年金改革銀髮族考試院

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