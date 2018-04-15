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郁慕明：帶團赴陸體驗 並非神祕活動

2018-04-15 12:46中央社 台北15日電

新黨主席郁慕明今天表示，由台北市兩岸人民交流服務協會舉辦中華兒女文史科技體驗營並不是神祕的活動，希望年輕人對兩岸過去的文化歷史有明確的認識。

郁慕明、台北市兩岸人民交流服務協會理事長繆中建、新黨發言人王炳忠等人，上午在新黨黨部召開記者會。

王炳忠日前遭調查局搜索，他說，有媒體人指控中華兒女文史科技體驗營的團費太便宜、要求認同中華兒女、體驗營還有相關政治性拜會，而年僅30歲的王炳忠怎麼有能力帶體驗營這麼多年等。

也是台北市兩岸人民交流服務協會創辦人的郁慕明說，中華兒女文史科技體驗營，是讓兩岸交流以體驗的方式進行，因此還有請參與者寫下感想與心得，並出版相關書籍。

他說，體驗營就是希望年輕人對兩岸間有明確的認識，除了綠的不歡迎、藍的都歡迎，只要承認自己是中華兒女的就參加，不承認就不要參加，希望年輕人對兩岸過去的文化、歷史有比較正確的認知，至於後續怎麼選擇是年輕人的責任，不是新黨要負責，今年寒假也有舉辦，暑假也將再舉辦3個團隊。

繆中建說，體驗營的行程與旅行社不同，不是純旅遊、但也不會枯燥，會有一些上課，並配合當地景點、歷史或時事，請知名教授授課。

對於媒體人的指控，郁慕明說，這些都是無稽之談，協會不是營利機構、不需要賺錢，都是學生們自己繳錢，沒有什麼神祕的地方，頂多是因為他帶團，大陸故宮院長、敦煌研究院院長願意出面帶團，層級上是比較高的，相關接待只是一種禮遇，年輕人也沒有興趣。

王炳忠說，2012年他還在就讀研究所，就一起參加體驗營，2013年成立新中華兒女學會，就成了體驗營的承辦單位，負責報名業務、與參與的學生保持聯繫，他沒有能力自辦這麼多年的體驗營。

新黨郁慕明王炳忠

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