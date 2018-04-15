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美英法空襲敘利亞 賴揆：將穩定物價股市

2018-04-15 12:46中央社 花蓮縣15日電

美國、英國與法國14日空襲敘利亞可能影響油價，行政院長賴清德今天說，總統蔡英文第一時間召集國安會議，行政院工作主要有兩項，就是穩定股市與物價，行政院會做好因應措施。

蔡總統昨天召開國安高層會議，因應近期區域及中東安全情勢，聽取國防、外交與情治部門報告有關解放軍最新動態在內等區域安全狀況，以及敘利亞化武攻擊平民後國際社會因應與情勢分析，也與各首長廣泛交換意見，了解政府各單位因應各種可能情勢所做的準備。

國安會敘利亞解放軍

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