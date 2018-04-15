批公教離婚俸職業歧視 教團籲暫緩實施

2018-04-15 12:21 中央社 台北15日電



教育團體今天表示，目前僅公教人員年金制度修法納入「離婚配偶請求權」，如同職業歧視，且可能讓離婚的退休公教人員被打入貧窮線，籲暫緩實施、立即修法。

立法院去年三讀通過公務人員退休資遣撫卹法、公立學校教職員退休資遣撫卹條例，新納入「離婚配偶請求權」，未來退休公教人員若離婚，其配偶可要求退休金請領權利，預計今年7月實施。

新北市教育產業工會、台北市學校教育產業工會等團體今天到民主進步黨中央黨部前陳情，認為此法條對公教人員退休生活影響大，沒有周延審慎思考就草率通過，呼籲暫緩實施、立即修法。

新北市教育產業工會秘書長李曼麗表示，去年立法院修法時，納入俗稱離婚俸的離婚配偶請求權，法條雖規定無退休金的配偶才能請求，但沒有退休金未必是經濟弱勢，如生意人、律師等也都無退休金，但卻可能有資產。

李曼麗指出，雖然此法條標榜是為了性別平等，卻忽視公教人員中女性佔56.6%，公立學校教師女性更佔61%，如果女性公教人員遇人不淑要以離婚收場，還得分享退休金給前夫，這樣情何以堪，離婚俸制度貿然通過，未必能達到性別平權的立意。

台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭表示，退休金應該是個人的財產權，雖然立委說遇到外遇、家暴等理由離婚者，可向法院裁量請求不進行退休金分配，但興訟需要蒐證，還得花錢、花時間。

李惠蘭指出，現在教師月退俸只剩約新台幣3.3萬元，如再被離婚配偶請求一半退休金，剩下的月退俸可能比低收入戶的月收入還少，等於被打入貧窮線，變成「下流老人」，因此要求停止惡法，請求延緩實施，不能對公教人員職業歧視，除非所有職業都一體適用離婚配偶請求權。

在國小任教的吳姓女教師表示，離婚俸立法根本就是荒腔走板，一對怨偶走到離婚地步，代表雙方都希望一刀兩斷，如公教人員被離婚配偶請求退休金，每月被拿走一半月退俸，如同在傷口上灑鹽，好像在懲罰退休、懲罰離婚，且此法目前僅針對公教人員，更讓人感覺是職業歧視。