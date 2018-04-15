時力黨工驚傳持毒 王浩宇：若假爆料請辭離政壇

2018-04-15 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



時代力量主席黃國昌(右二)與立委林昶佐(右一)。記者林麒瑋／攝影 分享 facebook 綠黨桃園市議員王浩宇今日爆料，時代力量台北市黨部的一名男性黨工，在上個月27日遭警方搜索位於台北市中正區的住處，搜出二級毒品「毒郵票」，第一時間時代力量就立即與該黨工切割，並要求他留職停薪。

王浩宇說，時力貴為新時代年輕人的政治偶像，卻傳出黨工持毒，而黨主席黃國昌至今卻沒對外說明，嚴重有損第三勢力形象，若真的沒這件事，願意辭去議員職務，離開政壇。

王浩宇指出，該黨工住處遭搜索後的隔日就知道這件事，經過夥伴的協助確實掌握該男子的證據，最後該黨工也交保，但時代力量在得知消息後，第一時間選擇切割黨工的行為，不但要求該黨工退出Line群組、刪除與時力相關的照片，還對媒體否認有這樣狀況，甚至要求旗下同仁協助封鎖消息，這真的非常令人不解。

王浩宇說，據了解這名黨工雖然掛名在時代力量台北市黨部工作，但主要都是幫立委林昶佐工作，公開透明一直都是時代力量長期的主張，但如今遇到事情卻全面封鎖，深怕消息外洩，對外甚至矢口否認，黨主席黃國昌做為年輕世代的偶像，不應該縱容持有毒品的行為，對於破壞第三勢力形象的錯誤行為，應該立即處置，並向社會公開道歉。

王浩宇強調，公開要求黃國昌與時代力量黨團，立即開除持有毒品的黨工，同時徹查是否有其餘黨工涉毒，並向社會道歉，表明時代力量對毒品濫用的立場。王浩宇甚至說，若最後查清楚沒這件事，願意辭去議員職務，同時離開政壇。