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賴清德講「務實」：台灣是主權獨立國家 不必宣布獨立

2018-04-15 11:46聯合報 記者林河名╱即時報導

行政院長賴清德在花蓮表示，自己是「務實」的台獨工作者，台灣是個主權獨立的國家，不...
行政院長賴清德在花蓮表示，自己是「務實」的台獨工作者，台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立。記者林河名／攝影
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行政院長賴清德台獨工作者」的說法引起議論，他今天表示，為了避免只被扣「其中兩個字」，或刻意去引伸而產生誤會，他要把話誠實講清楚。他強調自己是「務實」的台獨工作者，台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立。

賴清德昨起邀請媒體同遊花蓮兩天一夜「拚觀光」，今天上午與媒體茶敘，順勢「把話說清楚」。

賴清德強調，他講的「務實」有三個方向、六個具體工作內容。有關「務實」三方向：

第一個務實是，台灣是個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立。

第二個務實是，台灣前途只有兩千三百萬人可以決定，其他人都不行。

第三個務實是，他接任行政院長，率領行政團隊、建設國家、發展經濟、壯大台灣，讓國人選擇台灣，支持台灣，這就是務實的地方。

至於具體的工作內容，有六個方向： 第一是鞏固、捍衛國家的主權；第二是維護台灣自由、民主、人權的生活方式；第三是捍衛國人決定自己前途的權利、選擇的權利；第四是發展經濟、壯大台灣，讓國人安居樂業；第五是自信地展開兩岸交流，求同存異，藉由交流增進彼此的了解、理解、諒解、和解，維持兩岸和平發展 ；第六是，台灣身為國際一員，也應與日本、韓國、美國等亞太區域國家，共同維護亞太區域的和平安全。

賴清德強調，「我所謂的務實，就是務實在這裡。」

被問到屢次在立法院表態，賴清德也解釋，過去在立法院回答自己是「務實的台獨工作者」，「都是應立委質詢，並不是在我的施政報告內容」；其次，對於台獨的主張，是他從競選國代、立委以來的政見，也是長期以來的主張，即便擔任台南市長在議會接受質詢，也都誠實講出來，相信社會大眾應該都了解他的政治主張。

他強調，上述都是作為一個行政院長的職責所在，為了避免只被扣「其中兩個字」，或刻意去引伸而產生誤會，「我把話誠實講清楚，避免誤解 」。

另被問到，台北市長柯文哲所說的「台北價值」，是否符合民進黨的「台灣價值」？賴清德表示，行政院長不適合去評論台北市長的言行；至於民進黨「台灣價值」的問題，他也不適合評論，必須由身兼民進黨主席的蔡英文總統去評論。

賴清德台獨民進黨

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