賴清德：台灣是主權獨立國家 不需宣布獨立

2018-04-15 11:43 中央社 花蓮縣15日電



行政院長賴清德。 中央社 分享 facebook 行政院長賴清德今天表示，自己身為台獨工作者的務實面，具體展現在3個方面，包括台灣已是主權獨立國家，不必另外宣布獨立；以及台灣前途只有台灣2300萬人能決定等。

行政院長賴清德上午在花蓮與媒體早餐會，媒體詢問，賴清德曾多次說自己是「務實台獨工作者」，核心信念是什麼？

賴清德回應，他身為台獨工作者的務實，展現在3個方面，第一是「台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立」；第二「台灣的前途，只有台灣2300萬人能決定，其他人都不行」，第三，他擔任行政院長，建設國家、壯大台灣，讓國人選擇台灣，支持台灣，這就是務實的地方。

賴清德表示，台獨工作者的具體工作內容則有6個方向，一是捍衛國家主權；二是維護台灣自由、民主、人權的生活方式；第三，捍衛民眾決定自己前途的選擇權；第四是發展經濟、壯大台灣，讓民眾安居樂業；第五是自信展開兩岸交流、求同存異，用交流增進彼此了解、理解、諒解與和解，維持兩岸和平發展；最後，台灣身為國際社會的一員，應該與日本、韓國與美國等國家，共同維護亞太區域安全。

由於大陸媒體曾宣稱，共軍18日將在台灣海峽舉行實彈射擊軍事演習，是警告賴清德的「台獨工作者」說，媒體詢問一再提到「台獨工作者」的說法，是否是對中國大陸的挑釁？

賴清德說，過去他在立法院回答自己是「務實台獨工作者」，都是應立委質詢，並不是施政報告中的內容，他的台獨主張，從過去競選國大代表時開始，一直都是如此，這是他的長期主張，即便當台南市長期間，在議會備詢也有講，相信大家都知道他的政治主張。

他說，今天把話講清楚，避免被刻意引伸或產生誤會，這些都是作為行政院長的職責所在，「所以我說我是務實台獨工作者，展現在3個方面、6個方向」。