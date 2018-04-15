影／不滿「離婚俸」法通過 教團民進黨部抗議

2018-04-15 11:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林麒瑋 ╱即時報導



台北市學校教育產業工會與新北市教育產業工會等教團，聚集在民進黨中央黨部前抗議離婚俸法草率通過。記者林麒瑋／攝影 分享 facebook 公教人員年金改革新制預計今年7月1日上路，針對公務員離婚配偶也有年金請求權，可要求1/2退休金，引發公教人員反彈。今日台北市學校教育產業工會及新北市教育產業工會20多人聚集在民進黨中央黨部前抗議並送陳情書，要求啟動修法並暫緩實施，但民進黨並未有任何代表到場接受陳情書。

教團表示，提案的民進黨立委尤美女與時力黨團標榜是進步立法、是為性別平等，但他們忽視台灣公教人員女性佔了56.6%，尤其公立學校教師女性更佔61%，台灣職業婦女非常多，女老師或女公務員辛苦一輩子，若不幸遇人不淑要以離婚收場，最後退休金還要分給前夫，這讓廣大職業婦女情何以堪？

新北市教育產業工會秘書長李曼麗指出，通過的法條中雖然規定沒有退休金的配偶才能請求，但沒有退休金不表示一定是經濟弱勢，許多做老闆的生意人、個人工作者或專業人士如律師等都沒有退休金，但不見得沒有資產，若這些人的離婚配偶是公教人員，法律強制其離婚的公教配偶會休金有請求權，完全不符合正義。

全國教育產業總工會理事長黃耀南表示，有無退休金和經濟能力完全無關，較好的處理方案應該是立法將未來的退休金納入離婚時可一併分配的財產，這才符合離婚時兩人公平分配在婚姻中所共創的資產，且全民適用，而不是只有公教人員的退休金要和離婚配偶分享，這對公教人員造成嚴重的職業歧視。