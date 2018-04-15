支持台獨的政治工作者 賴清德：我有3務實、6方向

2018-04-15 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



賴清德重申自己作為務實的台獨政治工作者有3個務實，6個工作方向。記者林河名／攝影 分享 facebook 年底選舉逼近，民進黨是否再度與台北市長柯文哲合作，總統兼民進黨主席蔡英文日前認為還要再整合黨內意見，也呼籲柯文哲再確認「台灣價值」。對於柯文哲的「台北價值」是否符合民進黨的台灣價值，行政院長賴清德不願多談，但重申自己作為務實的台獨政治工作者有3個務實，6個工作方向。

賴清德今於花蓮接受媒體提問，對於民進黨在年底台北市選舉是不是再度禮讓柯文哲，他不願回答，也不願評論柯文哲所提的台北價值是不是符合民進黨台灣價值的標準，但談到自己作為一名務實的台獨工作者，他指出有3個務實，包括台灣是一個主權獨立的國家，不必另外宣布台灣獨立；台灣的前途只有台灣2300萬人可以決定，其他人都不行；他接任行政院長，率領行政團隊建設國家，發展經濟壯大台灣，讓國人選擇台灣、支持台灣。

賴清德並指出其務實台獨的工作內容有6個方向，包括「捍衛國家主權」，「維護台灣自由民主人權的生活方式」，「捍衛國人決定自己前途的選擇權」，「發展經濟、壯大台灣，讓國人安居樂業」，「自信的展開兩岸交流，求同存異，藉由交流增進彼此的了解、理解、諒解、和解，維持兩岸和平發展」，以及「台灣身為國際的一員，應該跟日本、韓國、美國共同維護亞太區域的和平安全」。賴清德強調他的務實台獨是務實在這裡。