傳美國安顧問波頓訪台 知情人士：純臆測未邀請

2018-04-15 10:55 中央社 台北15日電



外傳美國國家安全顧問波頓將出席美國在台協會新館落成儀式，知情人士今天表示，近日美國面對許多重大國安議題，波頓恐難有餘裕來台，政府也沒有向波頓致送來台訪問的邀請。

美國在台協會（AIT）內湖新館即將在6月落成，經濟學人雜誌日前專文提及美國國家安全顧問波頓（JohnBolton）將於6月間來台出席落成儀式。知情人士表示，這報導不僅不合常理，也不符美國總統川普的決策模式，實屬毫無根據的臆測。

知情人士表示，美國政府高層官員出席各式重大國際會議或活動，向來不會提前公布或披露與會官員名單，這是行之有年的做法與慣例；目前距離6月仍有2個月的時間，根據慣例，美方不至於這麼早就決定或公佈來台出席AIT館舍落成儀式的官員名單。

由於川普預定於5月底、6月初與北韓領導人金正恩進行歷史性會談，知情人士指出，身為國家安全顧問，波頓屆時勢必陪同川普與會，應該也早已參與準備談判的前置作業，可以想見波頓的行程非常忙碌緊湊；加上美中貿易交鋒和美英法對敘利亞轟炸突襲，這些重大國安議題短期內恐難順利落幕，將使波頓益發分身乏術。

知情人士指出，自波頓出任國家安全顧問後，國安會發言人安東（Michael Anton）、國土安全顧問博塞特（Tom Bossert）及負責策略制訂的副國安顧問薩德羅（Nadia Schadlow）等人相繼求去，在國安會關鍵高層職位懸缺，核心人力不足的情形下，原本已經忙碌不堪的波頓，恐怕更難有餘裕來台參加活動。

知情人士表示，波頓是台灣的友人，也與台灣政府高層保持聯絡，波頓支持台灣的紀錄已讓台灣各界感到相當振奮；因此，台灣政府在他上任極為忙碌之際，只會避免為好友增添麻煩，並沒有向波頓致送來台訪問的邀請，對波頓是否訪台一事，也沒有不切實際的期待。