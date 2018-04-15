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美中貿易戰證明新南向的對？ 他批：小英充版面的廢話

2018-04-15 10:27聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

面對美中貿易紛爭產生的變局，蔡英文總統日前表示，這證明新南向政策是對的。對此，前立委孫大千說，政治人物最厲害的絶世武功，就是可以說出一大篇由一串專有名詞堆砌在一起的演說，看起來很豐富，讀起來很專業，聽起來很華麗，可是深入分析之後，卻是毫無內容，乏善可陳。

孫大千嘲諷，蔡英文就是深得其中精髓的高手，「文青風」再加上「搞抽象」，讓她的發言永遠是無往不利。蔡英文說，「行政與國安團隊要做好相關的應變措施。協助產業界面對未來可能產生的衝擊，降低對台灣經濟的影響。」但是，到底是什麼應變措施？隻字不提，未來對台灣哪些產業會產生衝擊？會產生什麼衝擊？也完全沒講。

蔡英文要求，「行政體系更應該積極落實多項產業轉型計畫，徹底轉變台灣的產業結構。」然而，孫大千說，要怎麼積極落實？這些產業的轉型計劃又在哪裡？不知道。

蔡英文又表示，「台灣要透過與新南向國家的經貿合作，重新布局台灣的國家經貿戰略，以多邊多元的經貿合作計畫，結合東南亞、南亞國家的產業發展進程。」不過，孫大千指出，台灣目前和南向國家到底有什麼經貿合作？蔡不敢提。「台灣的國家經貿戰略」的內容是什麼？「多邊多元的經貿合作計畫」又是什麼？從來沒有說清楚過，極有可能只是拋出來唬人的。

蔡英文最後表示，「國安與經貿體系必須積極規畫台灣參與跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）」可是孫大千又說，由日本主導的CPTPP是否敢冒著得罪中國大陸的風險，讓台灣加入呢？大家就心照不宣了。全文總結：一篇「充版面，混時間的廢話」。

蔡英文孫大千國安

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