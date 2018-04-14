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前進WHA募款餐會 陳水扁錄影力挺

2018-04-14 22:02中央社 台北14日電

台灣聯合國協進會等團體今天在凱道舉辦2018前進WHA群眾募款餐會，前總統陳水扁以錄影方式致詞指出，台灣是主權獨立國家，參與世衛組織，要繼續努力，一定會成功。

台灣聯合國協進會、蕭泰然文教基金會今晚在總統府前凱達格蘭大道舉辦2018前進世界衛生大會（WHA）群眾募款餐會，要集資前往日內瓦，現場超過百桌。

陳水扁用錄影方式現身致詞說，他雖然不能到現場，但看到如此盛大的集會，感到很高興，因為，事在人為，有心就有力。

陳水扁舉例，現在大家所在的凱道，在他當台北市長之前，是最夭壽的路，叫做介壽路，而凱道對面的房子叫做介壽館，後來被他正名總統府。

陳水扁說，大家現在努力要前進世界衛生組織，不是做夢，一定可以順利圓滿成功；他說，2004年時，世界衛生大會開會，他希望能在大會表決讓台灣加入世衛組織，當時有人說，台灣邦交國不多，表決一定會輸、會很難看，但他認為，只要美國、日本挺到底，德不孤必有鄰，最後，美國、日本都投票贊成。

陳水扁指出，當初台灣申請的身分是「台灣衛生實體」，但現在卻變成Chinese Taipei、中國台灣省，就是時任中國國民黨主席的連戰到北京簽定協議，後來，前總統馬英九接受此安排，才導致台灣現在表面上是中華台北，但實際上已經變成中國的一部分。

陳水扁說，絕對不能接受這樣的安排，台灣是一個主權獨立國家，要進世衛組織，最差也要是台灣衛生實體，絕不是中華台北、中國台灣省，大家要繼續努力，一定要成功，也一定會成功。

另外，前副總統呂秀蓮、前行政院長游錫(方方土)等人都出席這場募款餐會。

游錫(方方土)說，只要台灣繼續堅持，繼續努力發聲，讓國際社會知道台灣的需求，不久的將來，台灣一定會得到國際社會的支持。

對於陳水扁的說法，前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯受訪表示，陳水扁說了這麼多，任內也無法讓台灣參與WHA；台灣歷經12年努力，一直到馬政府以「九二共識」維持兩岸和平穩定，並以「活路外交」拓展國際空間，才終於在2009年獲得WHA的邀請函。

徐巧芯說，再次政黨輪替後，民進黨籍的總統蔡英文也曾於2016年5月對於「中華台北」的稱謂表示「沒有被矮化，更沒有受到政治框架的限制」。

陳水扁WHA

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