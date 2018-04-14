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總統召開國安高層會議：掌握解放軍動態 不挑釁不怯敵

2018-04-14 20:16聯合報 記者林河名╱即時報導

針對近期區域及中東安全情勢最新發展，蔡英文總統在今天下午4點邀集行政院副院長施俊吉及國安部會首長召開國安高層會議。總統作出4項裁示，包括就解放軍動態，請國防部加強周邊海、空域情勢掌握，持續現有戰備，秉持不挑釁、不怯敵之原則，保衛國家領空、領海，並針對不實資訊，即時因應，以安定民心。

總統府表示，會中總統除聽取國防、外交與情治部門報告有關解放軍最新動態在內等區域安全狀況及敘利亞化武攻擊平民後國際社會因應與情勢分析，也與各首長廣泛交換意見，了解政府各單位因應各種可能情勢所做的準備。

總統府指出，會中，總統做出裁示如後：

一、 就解放軍動態，請國防部加強周邊海、空域之情勢掌握，持續現有戰備，秉持不挑釁、不怯敵之原則，保衛國家領空、領海，並針對不實資訊，即時因應，以安定民心。

二、 媒體平台上各項未經主管機關證實之國安相關訊息，請國人切勿輕信或過度揣測，主管機關也務必即時掌握，即時提供國人正確資訊。

三、 針對敘利亞情勢，請各相關部門嚴密掌控，對於敘利亞政權以化武攻擊平民之暴行，我政府基於遵守國際公約禁止使用化學武器，強烈反對並譴責此一行為，並支持國際社會所採取之必要制裁行動。未來亦將持續與國際社會共同提供人道救援，以利該地人民早日回歸正常生活。

四、 針對周邊與中東安全情勢所可能造成之社會及經濟影響，請行政院協調各部會預擬各項應變措施，以維持國內物價與股市穩定。

總統府表示，本項會議歷時約100分鐘。總統、行政院副院施俊吉及國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、外交部長吳釗燮、國安局長彭勝竹、陸委會主委陳明通等首長等均出席與會。

針對近期區域及中東安全情勢最新發展，蔡英文總統下午召開國安高層會議。圖／總統府提...
針對近期區域及中東安全情勢最新發展，蔡英文總統下午召開國安高層會議。圖／總統府提供
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針對近期區域及中東安全情勢最新發展，蔡英文總統下午召開國安高層會議。圖／總統府提...
針對近期區域及中東安全情勢最新發展，蔡英文總統下午召開國安高層會議。圖／總統府提供
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國安會解放軍總統府

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