扁返319案前餐廳吃滷肉飯 嘆馬政府和蔡政府不聞問

2018-04-14 20:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



前總統陳水扁2004年競選總統時，發生「319」槍擊案，藍營質疑扁自導自演。陳水扁今天在「新勇哥物語」中透露回到槍擊案發生前用午餐的高雄湖內餐廳，點了當年中午吃的滷肉飯，感嘆14年前一口氣吃兩碗滷肉飯，現在只能吃一碗，「廉頗老矣 尚能飯否」！

扁並感慨政府查319案已經10年，馬政府不交代清楚，蔡政府也不聞不問，「請問阿扁該怎麼辦？」

物語中的虛擬人物「勇弟」建議在520當天，由「勇哥」帶隊陪同阿扁向蔡總統陳情。

陳水扁今天po在與朋友line群組上的「新勇哥物語-75」內容如下：