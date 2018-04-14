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扁返319案前餐廳吃滷肉飯 嘆馬政府和蔡政府不聞問

扁返319案前餐廳吃滷肉飯 嘆馬政府和蔡政府不聞問

2018-04-14 20:08聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁2004年競選總統時，發生「319」槍擊案，藍營質疑扁自導自演。陳水扁今天在「新勇哥物語」中透露回到槍擊案發生前用午餐的高雄湖內餐廳，點了當年中午吃的滷肉飯，感嘆14年前一口氣吃兩碗滷肉飯，現在只能吃一碗，「廉頗老矣 尚能飯否」！

扁並感慨政府查319案已經10年，馬政府不交代清楚，蔡政府也不聞不問，「請問阿扁該怎麼辦？」

物語中的虛擬人物「勇弟」建議在520當天，由「勇哥」帶隊陪同阿扁向蔡總統陳情。

陳水扁今天po在與朋友line群組上的「新勇哥物語-75」內容如下：

「勇弟：2004年總統大選發生的319槍殺案，關鍵的100分。阿扁重回高雄湖內午餐停留70分鐘的歷史現場，30分鐘後阿扁與呂副在台南金華路上雙雙遇刺。由於隔天就要投票當天扁蓮上午高雄、下午台南一路掃街作最後衝刺，預計傍晚再趕往台中、接著出席桃園、板橋的三場造勢晚會，最後則參加台北中山足球場「天佑台灣」選前最後一夜的祈福晚會。

勇哥：阿扁還記得14年前的午餐，一口氣吃了兩碗的滷肉飯。14年後只能用一碗，「廉頗老矣，尚能飯否？」阿扁回到當年用膳的相同餐桌，心有所感的告訴大家，如果30分鐘後的槍殺不幸喪命，那將是阿扁「最後的午餐」！阿扁也特別看了被藍營說成「自導自演」的廁所現址，懷疑阿扁自己用鐵管捲起鮪魚肚，再用刀子割成長11公分、寬2公分、深2公分的傷口。

勇弟：阿扁與呂副站在同一輛的吉普車上沿街拜票，鞭炮聲不絕於耳，滿臉都是炮仔煙，趁著用餐前上個洗手間洗淨炮灰，前後不到4、5分鐘。法醫師石台平與藍營指定的世界知名鑑識專家李昌鈺博士，都鑑定阿扁的傷口不是刀傷，而是近距離的槍傷。陳文茜也在南方人物雜誌說所謂奇美小護士是亂講的。14年過去了，又有誰可以還阿扁公道？

勇哥：為了年底選舉，319槍殺案又被「扁維拉」。問題是2008年國民黨重返執政，檢警調都在馬政府手中，經過8年重起調查，也沒辦法推翻台南地檢署檢察長朱朝亮（後來出任特偵一班發言人）召集領導的專案小組所提調查與偵結報告。此外民進黨再度執政也有2年，法務部長又是紅衫軍法律顧問出身，也沒辦法否定朱朝亮的調查與偵結報告。重查319案已經10年，馬政府不交待清楚，蔡政府也不聞不問，請問阿扁該怎麼辦？

勇弟：建議阿扁在520當天，由勇哥帶隊陪同阿蔡總統陳情去！」

前總統陳水扁今天返回2004年319槍擊事件發生前用餐的餐廳（高雄湖內），吃了當...
前總統陳水扁今天返回2004年319槍擊事件發生前用餐的餐廳（高雄湖內），吃了當年午餐滷肉飯，只是14年前他吃兩碗，今天只吃一碗。圖/扁家友人提供
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前總統陳水扁（前左五）今天返回2004年319槍擊事件發生前停留的高雄湖內區，走訪民進黨高雄市議員陳明澤（前左四）和支持者。圖/扁家友人提供
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前總統陳水扁今天返回2004年319槍擊事件發生前用餐的餐廳（高雄湖內），也到被...
前總統陳水扁今天返回2004年319槍擊事件發生前用餐的餐廳（高雄湖內），也到被質疑自劃傷口的厠所看看。圖/扁家友人提供
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