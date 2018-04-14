為再戰2020立委暖身？國民黨邀16前立委組「副執行長團」

2018-04-14 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



前北市立委林郁方。聯合報系資料照片／記者程嘉文攝影 分享 facebook

迎戰年底選戰，國民黨最快六月要把現有黨政策會、黨團與智庫組成的三方平台升級為第四代PK小組。為擴充後勤戰力，政策會近日也找回16位上屆前立委組「副執行長團」，下周一中午由黨主席吳敦義親自授證上線。

16人是前北市立委林郁方、羅淑蕾；前新北立委吳育昇、江惠貞、張慶忠、盧嘉辰、黃志雄；前桃園立委陳根德、楊麗環、廖正井；前基隆立委徐少萍；前彰化立委林滄敏、鄭汝芬；前雲林立委張嘉郡、前金門立委楊應雄與在台南市參選的前立委陳淑慧。

此外，組發會也找回前立委翁重鈞任黨職，協助包含嘉義縣市等地方組織諮詢。

國民黨政策會執行長林德福表示，年底縣市長選戰將屆，做為黨重要督戰樞紐的政策會當然也要進入戰鬥位置；副執行長團以卸任立委為班底，在地方都各有實力，在社會上也仍具相當影響力，「副執行長團」成軍後將是年底重要後勤，甚至是前線戰力。

只不過這16位「副執行長團」成員，多傳有意再戰立委，這次的安排是否是為他們重返立院鋪路？林德福說，年底選戰是2020總統與立委選舉前哨戰，成員是否有規劃他不便多談，現在就是先把大家找進來先運作，讓黨更快進入戰鬥位置發揮戰力。

林德福說，周一將授證的16人，只是第一梯次名單，等各縣市長全部完成提名後，還會有第二梯次成員加入，像日前曾爭取擔任婦聯會主委的前立委潘維剛，甚至目前爭取縣市長提名人選中都會有人加入。

不過黨團總召6月將改選，兼任2018 PK小組執行長的林德福，去年競選時已表態不連任，若承諾不變，PK小組恐一上路就換主帥。林昨受訪態度轉趨低調，表示連任與否「要再看看」、「那是未來式」，但強調無論如何不會影響PK小組運作。

黨務人士表示，吳敦義上任後訴求「革新、團結、重返執政」，這次政策會「副執行長團」的組成，就是要整合黨內戰將、團結出發的一部分，為重返執政鋪路。

「在野要有在野的打法」，林德福表示，政策會組「副執行長團」就是要凝聚更大的力量，「名片都印好了」，雖然都是義務職，但等周一授證後各就各位，相信都能發揮一定戰鬥力；其中較具政治敏感度或發言能力者，還會拉進PK小組參與決策。