參觀花蓮光復糖廠 賴清德學製糖

相關新聞
賴清德花蓮拚觀光 體驗客家染布親手做花手巾2018-04-14 14:39
衝衝衝！蘇貞昌選戰起跑 八里渡船頭看老友2018-04-14 14:29
冷眼集／刷存在、爭特赦 扁踩紅線為那樁？2018-04-14 13:17
扁5月4日要去餐會？中監：未收到申請2018-04-14 13:17
拉瓦克拆遷案是功或過？陳菊：留給高市永續發展2018-04-14 13:08
張景森說核電除役衝過頭 蔣萬安：他替深澳電廠護航2018-04-14 12:29
反制卡管 藍委排案下周教育部天天來立院報告2018-04-14 11:58
【即時短評】阿扁頻頻出招 民進黨準備好了嗎？2018-04-14 11:40
影／促進花蓮觀光 賴清德和外籍遊客秀英文展親和力2018-04-14 11:18
扁論及選舉話題中監蒐證 未收到扁申請參加募款餐會2018-04-14 10:56
吳敦義批蔡英文逼全民用肺、用肝發電2018-04-14 10:54
結束赴美訪問 馬英九清晨返台2018-04-14 08:32
國運昌隆最清高？翻開時代力量「泛綠恩仇錄」2018-04-14 08:00
12年的高雄…接總統府秘書長 陳菊：不是落跑2018-04-14 00:00
藍營批陳菊「債留高雄」 市府、綠營駁斥2018-04-13 23:48
落實「首都減壓」 中彰投盼中央盡早定案2018-04-13 23:24
蔡英文發總統令 陳菊任府秘書長21日生效2018-04-13 21:17
蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話2018-04-13 20:32
訪AIT新館 柯文哲：台灣對美國還是很重要2018-04-13 17:51
促轉會緊鄰國中小 蔣乃辛憂陳抗多籲另尋地點2018-04-13 16:58
行政院：促轉會名單已送立法院 盼盡早完成審查2018-04-13 16:31
中彰投苗首長會議 支持中央遷都中部2018-04-13 16:21
影／陳明通視導 張小月：主委要我們往哪走 就往哪走2018-04-13 16:18
影／就任後首登艦出海 蔡總統視導海軍演練2018-04-13 15:32
親民黨：警消危險又辛苦 所得替代率應比照軍人2018-04-13 14:18
藍北市長參選人電視辯論 擬找憲哥利菁提問2018-04-13 13:59
軍人年改案出爐 親民黨：退休所得替代率警消應比照2018-04-13 13:59
接府秘書長 陳菊：不是落跑只是角色變換2018-04-13 13:35
警消所得替代率比照軍人 親民黨將提修法2018-04-13 11:46
國道警察危險加給有譜？ 一個月加五千預算審查中2018-04-13 11:25
農地上蓋工廠 台灣為何仍逆道而行？2018-04-12 11:39
喜樂島聯盟要成就郭倍宏台獨夢2018-04-11 16:15
不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課2018-04-09 15:21
嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任2018-04-09 14:44
參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業2018-04-06 10:41
有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的2018-03-07 11:59
民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出2018-02-27 10:30
危險老屋強制重建 建築師：都更藉口2018-02-26 14:10
熱門文章
聲明全文／潘文忠請辭原因曝光 與賴揆說詞有出入2018-04-14 10:43
教長請辭！賴清德證實潘文忠周四遞辭呈慰留中2018-04-14 09:56
毛嘉慶再爆：「卡管」不力 潘文忠請辭教育部長！？2018-04-14 00:06
海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤2018-04-13 18:09
【即時短評】潘文忠請辭教長 「卡管」最後卡到自己？2018-04-14 09:59
潘文忠請辭震撼彈 管中閔引九陽真經20字表心境2018-04-14 15:06
潘文忠請辭 台大教授批「現世報」2018-04-14 11:19
坦承反核衝過頭 張景森：「提前除役」不是民進黨立場2018-04-13 19:30
台灣想添購F-35戰機？美前防長認為沒必要2018-04-13 23:11
【長知識】為何潛艦艦長敬禮 潛望鏡同時向下縮？2018-04-13 18:09
環時：大陸軍演就是衝著賴清德來2018-04-13 18:14
蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話2018-04-13 20:32
影／潘文忠准辭！行政院長賴清德勉予同意2018-04-14 11:33
共軍十八日台海實彈軍演 陸學者：可能是台海危機前兆2018-04-14 08:43
扁：許忠信選南市長成定局 黨恐前院救火後院失火2018-04-13 20:50
蘇貞昌民調贏侯友宜？江怡臻：壯膽用2018-04-13 16:22
馬英九出席舊金山僑宴 與姊妹團聚2018-04-13 18:07
解決農業缺工 我將開放越印泰菲來台度假打工2018-04-13 23:47
賴清德：尊重潘文忠請辭 管中閔應出面說明2018-04-14 12:45
【重磅快評】打臉賴又打自己 潘文忠聲明凸顯綠營威權2018-04-14 11:39
【重磅快評】不節電要罰？張景森的餿主意又來了2018-04-13 18:26
洪孟楷：3件事情未說明 潘文忠將是台灣教育的罪人2018-04-14 13:11
潘文忠閃辭 教育部：後續等新部長上任再研議2018-04-14 13:25
潘文忠閃辭 曾志朗：是解決卡管的關鍵2018-04-14 13:58
潘文忠請辭獲准 朱學恒：反觀葉俊榮2018-04-14 13:21
國運昌隆最清高？翻開時代力量「泛綠恩仇錄」2018-04-14 08:00
用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電2018-04-13 19:23
潘文忠請辭 李明賢：是爺們的就別只會叫廠公請辭2018-04-14 12:03
潘文忠請辭 教團：留下台大遴選爭議 恐難有好起手式2018-04-14 10:49
張景森：不蓋深澳電廠…得省電10%2018-04-14 01:17
【即時短評】潘文忠閃辭 台灣高教爛攤誰接？2018-04-14 12:23
賴清德：潘文忠用心良苦 以請辭為校長遴選劃出標準2018-04-14 12:09
張景森：反核衝過頭 應該要有過渡2018-04-13 23:41
中共軍演挑釁？美前防長建議台灣冷處理2018-04-13 21:22
卡管案潘文忠表遺憾 台大：請尊重遴委會決議2018-04-14 12:17
綠委：台大案不是唯一壓垮潘文忠的最後一根稻草2018-04-14 11:50
潛水教練指蓋卸煤碼頭海底生態將消失 謝立功反深澳電2018-04-13 17:45
武夷艦1士兵落海失蹤 海軍搜救中2018-04-13 18:39
潘文忠請辭 朱學恒：賜北農總經理位置給他坐2018-04-14 10:40
潘文忠閃辭 郝龍斌：從頭到尾政治操作的是教育部2018-04-14 14:38
留言