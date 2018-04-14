參觀花蓮光復糖廠 賴清德學製糖

2018-04-14 15:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



行政院長賴清德今天邀請媒體同遊花蓮「拚觀光」，下午參觀光復糖廠，從絞甘蔗汁等過程中體驗製糖。

賴清德上午已參訪將軍府及傳統醬油釀造，下午親身體驗製作客家染布及製糖。