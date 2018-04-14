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賴清德花蓮拚觀光 體驗客家染布親手做花手巾

2018-04-14 14:39聯合報 記者林河名╱即時報導

花蓮2月6日發生強震，重創觀光產業，行政院長賴清德今天邀請媒體同遊花蓮「拚觀光」，2天1夜的行程，上午已參訪將軍府及傳統醬油釀造，下午親身體驗製作客家染布，以行動力挺花蓮，促進觀光。

在「花手巾植物染工坊」人員指導下，賴清德親手折巾染色，製作一條花手巾，準備送給太太。染色過程中，賴清德還笑稱像「撈餃子」。

依行政院規劃，賴清德15日還將參訪原民部落吉籟獵人學校，以及前往「後山•山後故事館」與鄰近七星潭的「洄遊吧」等景點。

行政院長賴清德在花蓮體驗客家染布。記者林河名/攝影
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行政院長賴清德在花蓮體驗客家染布。記者林河名/攝影
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賴清德強震

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