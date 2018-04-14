衝衝衝！蘇貞昌選戰起跑 八里渡船頭看老友

2018-04-14 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



前行政院長蘇貞昌在表態願意接受民進黨徵召參選新北市長後，今天下午首度公開露面，他到八里渡船頭說是探視老友，面對老友高喊「衝衝衝」、「加油」、「凍蒜」，蘇貞昌說希望有機會再為大家服務。

蘇貞昌說，八里渡船頭這邊的八里左岸，還有淡水漁人碼頭都是他在擔任台北縣長所建設開闢的，為渡船頭的商家帶來商機，所以這裡的商家都把他當成好朋友。