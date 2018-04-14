國民黨嘉縣長徵召？翁重鈞：找年輕人接棒

2018-04-14 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



國民黨年底嘉義縣長提名，日前雖傳出徵召前立委吳育仁幾成定局，但地方近日盛傳可能再徵召前立委翁重鈞出征，對此翁重鈞直言，中央、地方鼓勵聲音一直都有，但他強調「年輕人接棒」，否則國民黨人才斷層會更嚴重。

翁重鈞表示，四年前接受黨提名參選嘉義縣長，就曾多次建議找年輕人接棒，但後來為幫地方鄉鎮長、議員助選，才決定「母雞帶小雞」參選，最結果雖然敗選，但黨提名、規劃地方議員、鄉長都當選，階段性任務已完成。

「不宜每次選舉都回頭找老人！」他說，政黨應多找資源、培養年輕人，他目前在家族、友人企業擔任顧問，已不太參與政事，對於黨徵召、提名人選他都支持。

當記者詢問「若黨中央強力徵召你怎麼辦？」翁則回應「不會這樣啦！」並再次強調應該「世代交替、年輕人接棒！」

國民黨嘉義縣黨部主委王啟澧表示，未聽說翁重鈞的訊息，也未接到翁任何電話，嘉義縣黨部周一會召開委員會，將日前公告無人登記結果作整合，並依現場建議案、決議結論呈報黨中央。吳育仁雖事前有表態、但未登記，是否通過呈報徵召吳育仁參選，仍待當天委員會決議。

藍營地方人士直言，民進黨長期嘉義縣執政，國民黨地方資源太少，過去黨有經費時未積極培育年輕人，現在已出現斷層。要代表黨出馬選縣長僅地方文宣、造勢就千萬起跳，看民進黨初選規模，國民黨給甚麼資源？