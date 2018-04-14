親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
教長潘文忠請辭
陸台海實彈軍演
深澳電廠惹爭議
農業缺工尋對策
藍綠各黨拚選戰
政治
軍事
綜合

拉瓦克拆遷案是功或過？ 陳菊：留給高市永續發展

2018-04-14 13:08聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

即將接任總統府祕書長的高雄市長陳菊今天繼續巡視任內推動的重要建設，到小港區了解第89期重劃區開闢進度。她談到12年來的建設時表示，有人認為十全果菜市場、旗山大溝頂、前鎮拉瓦克拆遷案是她的「過」，但她和團隊解決了過去市長無法解決的沈，留給高雄市永續的發展，是功、是過，各有不同觀點，拉瓦克之事會持續溝通。

小港第89期重劃區為昔日的少康營區，面積23.25公頃，重劃後高市可取得10公頃公園用地，工務局長蔡長展今天向陳菊說明，園區內會設具有滯洪功能的生態景觀池，也會有遊客中心、以共融遊具為主的兒童遊憩空間，也會種多樣樹種。

陳菊接任總統府祕書長的人事案公布後，她即安排一連串的重要市政建設巡視行程，今天到小港。她說，她首次參選時是競選國大代表，選區就是前鎮、小港區，第89期重劃區所在的高松地區她很熟悉，很感謝市民的支持；她只是角色變換，沒有離開高雄，她的家還在高雄，「後會有期」。

被媒體問到有沒有那些放心不下的建設時，陳菊說，現在要完成的很多工程，都在最後一年盤點，幾月要完成，都沒有跳票，市府團隊都會努力去完成。

她表示，有媒體批評她12年的功與過，「過」的部分有提到果菜市場；果菜市場能圓滿解決，40年的沈，8任市長沒有辦法解決的，市府團隊解決了，留給高雄市永續的發展，這是功或過？各有不同的觀點，

對於旗山大溝頂，陳菊表示，市府也圓滿解決，現在二號排水、五號排水如期如質進行汙水下水道的工程。

她提到前鎮「拉瓦克部落」的部分，強調「會持續溝通」，對原住民要有更多的理解、同理心，部分拉瓦克原住民已經搬遷到市府安排的台電宿舍居住，極少部分還是沒有同意，這部分市府會持續溝通，但是已經搬去的住戶建物應該要拆除，「這部分，我們持續跟拉瓦克少數的原住民兄弟姊妹溝通，我們認為原住民要有一個更合理、更安全的居住環境，這個，我

們都在溝通中。」

陳菊說，其他很多過去無法解決的問題，在這12年陸陸續續都在完成中，感謝市民對市府團隊的信任和支持。

高雄市長陳菊（前）強調自己只是變換角色，沒有離開高雄。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳菊（前）強調自己只是變換角色，沒有離開高雄。記者楊濡嘉／攝影
分享
高雄市長陳菊（前右）12年任內一些建設有爭議，她認為是功是過，看法不同，但她留給...
高雄市長陳菊（前右）12年任內一些建設有爭議，她認為是功是過，看法不同，但她留給高雄市永續的發展。記者楊濡嘉／攝影
分享

陳菊原住民

相關新聞

冷眼集／刷存在、爭特赦 扁踩紅線為那樁？

2018-04-14 13:17

扁5月4日要去餐會？中監：未收到申請

2018-04-14 13:17

張景森說核電除役衝過頭 蔣萬安：他替深澳電廠護航

2018-04-14 12:29

反制卡管 藍委排案下周教育部天天來立院報告

2018-04-14 11:58

【即時短評】阿扁頻頻出招 民進黨準備好了嗎？

2018-04-14 11:40

影／促進花蓮觀光 賴清德和外籍遊客秀英文展親和力

2018-04-14 11:18

扁論及選舉話題中監蒐證 未收到扁申請參加募款餐會

2018-04-14 10:56

吳敦義批蔡英文逼全民用肺、用肝發電

2018-04-14 10:54

結束赴美訪問 馬英九清晨返台

2018-04-14 08:32

國運昌隆最清高？翻開時代力量「泛綠恩仇錄」

2018-04-14 08:00

12年的高雄…接總統府秘書長 陳菊：不是落跑

2018-04-14 00:00

藍營批陳菊「債留高雄」 市府、綠營駁斥

2018-04-13 23:48

落實「首都減壓」 中彰投盼中央盡早定案

2018-04-13 23:24

蔡英文發總統令 陳菊任府秘書長21日生效

2018-04-13 21:17

蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話

2018-04-13 20:32

訪AIT新館 柯文哲：台灣對美國還是很重要

2018-04-13 17:51

促轉會緊鄰國中小 蔣乃辛憂陳抗多籲另尋地點

2018-04-13 16:58

行政院：促轉會名單已送立法院 盼盡早完成審查

2018-04-13 16:31

中彰投苗首長會議 支持中央遷都中部

2018-04-13 16:21

影／陳明通視導 張小月：主委要我們往哪走 就往哪走

2018-04-13 16:18

影／就任後首登艦出海 蔡總統視導海軍演練

2018-04-13 15:32

親民黨：警消危險又辛苦 所得替代率應比照軍人

2018-04-13 14:18

藍北市長參選人電視辯論 擬找憲哥利菁提問

2018-04-13 13:59

軍人年改案出爐 親民黨：退休所得替代率警消應比照

2018-04-13 13:59

接府秘書長 陳菊：不是落跑只是角色變換

2018-04-13 13:35

警消所得替代率比照軍人 親民黨將提修法

2018-04-13 11:46

國道警察危險加給有譜？ 一個月加五千預算審查中

2018-04-13 11:25

勞資會議保障勞資平等？人資長：醒醒吧

2018-04-13 10:09

游淑慧：蘇貞昌、陳菊總是「老驥伏櫪、志在千里」

2018-04-13 09:57

被譏諷「全世界墮落 你最清高」 黃國昌：很傷心

2018-04-13 09:19

陸軍演呂秀蓮籲蔡勿出訪 林濁水：風都沒吹就高喊草動

2018-04-13 08:49

農地上蓋工廠 台灣為何仍逆道而行？

2018-04-12 11:39

喜樂島聯盟要成就郭倍宏台獨夢

2018-04-11 16:15

不想被淘汰？新聞人不能錯過的數位實戰課

2018-04-09 15:21

嘉市智科處長 中正大學教授熊博安出任

2018-04-09 14:44

參選議員被指靠爸族 政二代：我也有專業

2018-04-06 10:41

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

聲明全文／潘文忠請辭原因曝光 與賴揆說詞有出入

2018-04-14 10:43

最強無人機「騰雲」台東空域現蹤 專家：好事近了

2018-04-13 14:50

教長請辭！賴清德證實潘文忠周四遞辭呈慰留中

2018-04-14 09:56

毛嘉慶再爆：「卡管」不力 潘文忠請辭教育部長！？

2018-04-14 00:06

海軍武夷軍艦 一名士兵落海失蹤

2018-04-13 18:09

【即時短評】潘文忠請辭教長 「卡管」最後卡到自己？

2018-04-14 09:59

台灣想添購F-35戰機？美前防長認為沒必要

2018-04-13 23:11

坦承反核衝過頭 張景森：「提前除役」不是民進黨立場

2018-04-13 19:30

潘文忠請辭 台大教授批「現世報」

2018-04-14 11:19

環時：大陸軍演就是衝著賴清德來

2018-04-13 18:14

【長知識】為何潛艦艦長敬禮 潛望鏡同時向下縮？

2018-04-13 18:09

蔡英文發表演說稱新南向是對的 孫大千：通篇廢話

2018-04-13 20:32

扁：許忠信選南市長成定局 黨恐前院救火後院失火

2018-04-13 20:50

影／潘文忠准辭！行政院長賴清德勉予同意

2018-04-14 11:33

共軍十八日台海實彈軍演 陸學者：可能是台海危機前兆

2018-04-14 08:43

蘇貞昌民調贏侯友宜？江怡臻：壯膽用

2018-04-13 16:22

馬英九出席舊金山僑宴 與姊妹團聚

2018-04-13 18:07

【重磅快評】不節電要罰？張景森的餿主意又來了

2018-04-13 18:26

【重磅快評】刻意尋釁？蔡英文爭鋒不如藏鋒

2018-04-13 13:56

解決農業缺工 我將開放越印泰菲來台度假打工

2018-04-13 23:47

用電大戶皮綳緊 張景森：將祭獎懲制度 今夏強制節電

2018-04-13 19:23

國運昌隆最清高？翻開時代力量「泛綠恩仇錄」

2018-04-14 08:00

【重磅快評】打臉賴又打自己 潘文忠聲明凸顯綠營威權

2018-04-14 11:39

潘文忠請辭 教團：留下台大遴選爭議 恐難有好起手式

2018-04-14 10:49

張景森：不蓋深澳電廠…得省電10%

2018-04-14 01:17

中共軍演挑釁？美前防長建議台灣冷處理

2018-04-13 21:22

張景森：反核衝過頭 應該要有過渡

2018-04-13 23:41

潛水教練指蓋卸煤碼頭海底生態將消失 謝立功反深澳電

2018-04-13 17:45

綠委：台大案不是唯一壓垮潘文忠的最後一根稻草

2018-04-14 11:50

【即時短評】潘文忠閃辭 台灣高教爛攤誰接？

2018-04-14 12:23

賴清德：尊重潘文忠請辭 管中閔應出面說明

2018-04-14 12:45

武夷艦1士兵落海失蹤 海軍搜救中

2018-04-13 18:39

賴清德：潘文忠用心良苦 以請辭為校長遴選劃出標準

2018-04-14 12:09

潘文忠請辭 朱學恒：賜北農總經理位置給他坐

2018-04-14 10:40

卡管案潘文忠表遺憾 台大：請尊重遴委會決議

2018-04-14 12:17

張景森上火線：深澳電廠算是全世界汙染最低的燃煤電廠

2018-04-13 16:02

潘文忠請辭 李明賢：是爺們的就別只會叫廠公請辭

2018-04-14 12:03

網路名人XDite宣布參選台北市長 盼打造區塊鏈金融特區

2018-04-14 08:00

陸：軍演警告 有足夠能力挫敗台獨

2018-04-14 00:13

共軍台海將實彈演習 陸媒報導低調節制

2018-04-13 14:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top