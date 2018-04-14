拉瓦克拆遷案是功或過？ 陳菊：留給高市永續發展

2018-04-14 13:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



即將接任總統府祕書長的高雄市長陳菊今天繼續巡視任內推動的重要建設，到小港區了解第89期重劃區開闢進度。她談到12年來的建設時表示，有人認為十全果菜市場、旗山大溝頂、前鎮拉瓦克拆遷案是她的「過」，但她和團隊解決了過去市長無法解決的沈，留給高雄市永續的發展，是功、是過，各有不同觀點，拉瓦克之事會持續溝通。

小港第89期重劃區為昔日的少康營區，面積23.25公頃，重劃後高市可取得10公頃公園用地，工務局長蔡長展今天向陳菊說明，園區內會設具有滯洪功能的生態景觀池，也會有遊客中心、以共融遊具為主的兒童遊憩空間，也會種多樣樹種。

陳菊接任總統府祕書長的人事案公布後，她即安排一連串的重要市政建設巡視行程，今天到小港。她說，她首次參選時是競選國大代表，選區就是前鎮、小港區，第89期重劃區所在的高松地區她很熟悉，很感謝市民的支持；她只是角色變換，沒有離開高雄，她的家還在高雄，「後會有期」。

被媒體問到有沒有那些放心不下的建設時，陳菊說，現在要完成的很多工程，都在最後一年盤點，幾月要完成，都沒有跳票，市府團隊都會努力去完成。

她表示，有媒體批評她12年的功與過，「過」的部分有提到果菜市場；果菜市場能圓滿解決，40年的沈，8任市長沒有辦法解決的，市府團隊解決了，留給高雄市永續的發展，這是功或過？各有不同的觀點，

對於旗山大溝頂，陳菊表示，市府也圓滿解決，現在二號排水、五號排水如期如質進行汙水下水道的工程。

她提到前鎮「拉瓦克部落」的部分，強調「會持續溝通」，對原住民要有更多的理解、同理心，部分拉瓦克原住民已經搬遷到市府安排的台電宿舍居住，極少部分還是沒有同意，這部分市府會持續溝通，但是已經搬去的住戶建物應該要拆除，「這部分，我們持續跟拉瓦克少數的原住民兄弟姊妹溝通，我們認為原住民要有一個更合理、更安全的居住環境，這個，我

們都在溝通中。」